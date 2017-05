Dépendance au cannabis : le vrai du faux

ADVERTISEMENT

Depuis le dépôt du projet de loi canadien sur la légalisation du cannabis en avril, on a pu lire de nombreuses allégations contradictoires sur la dépendance. La consommation de cette drogue peut-elle vraiment en créer? Les risques sont-ils plus ou moins élevés que pour les autres drogues? Les jeunes ont-ils plus de chances de devenir dépendants? Le Détecteur de rumeurs départage le vrai du faux.

1) Le cannabis peut créer la dépendance : VRAI

Contrairement à la croyance populaire, il est possible de développer un «trouble lié à l’usage» du cannabis pouvant aller jusqu’à la dépendance. Les études suggèrent toutefois que seulement un consommateur de cannabis sur 11 développera une forme de dépendance, soit 9 %.

Les troubles liés à l’usage sont plus fréquents chez les grands consommateurs, soit ceux qui consomment régulièrement de grandes quantités de cannabis. Par exemple, ils peuvent ressentir des symptômes de sevrage qui dureront jusqu’à deux semaines s’ils cessent de fumer (irritation, trouble du sommeil et de l’appétit, etc.).

Dans les cas les plus sévères, la dépendance correspond à des critères établis dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), par exemple : tolérance élevée à la drogue, difficulté à arrêter ou manquements récurrents à des obligations. Autrement dit, ces personnes continueront à consommer malgré les impacts négatifs que leur consommation peut avoir sur leur santé, leur travail, leurs relations ou leur budget.

2) Le risque de dépendance au cannabis est plus élevé que l’alcool : FAUX

Même si le taux de dépendance de 9 % peut sembler élevé, le cannabis est moins addictif que d’autres substances récréatives légales et illégales. Par exemple, 15 % des consommateurs d’alcool sont considérés comme étant dépendants à cette substance et 32 % des consommateurs de tabac. Le risque de développer une dépendance est également plus élevé pour les autres drogues illégales, soit 17 % pour la cocaïne et 23 % pour l’héroïne, pour ne donner que deux exemples.

3) Les jeunes sont plus à risques de développer une dépendance : VRAI

La dépendance au cannabis peut se développer à n’importe quel âge, mais les jeunes y sont particulièrement vulnérables. Chez ceux qui ont commencé à consommer du cannabis à l’adolescence, une personne sur six développera une forme de dépendance, soit 17 % : un risque presque deux fois plus élevé que pour la population générale. De plus, une consommation de cannabis qui commence au début de l’adolescence, qui est fréquente et qui se prolonge dans le temps, est associée à un risque plus élevé de dommages au cerveau, dont certains pourraient être en partie irréversibles.

4) Le cannabis est une drogue de passage vers des drogues plus dures : PLUTÔT FAUX

Des recherches suggèrent que la consommation de cannabis précède effectivement la consommation d’autres substances, ainsi que le développement d’autres dépendances, dont l’alcool, la nicotine et les drogues illicites. Cependant, la majorité des personnes qui consomment de la marijuana ne consommeront pas des drogues «plus dures» par la suite. Outre les facteurs biologiques, d’autres facteurs, comme l’environnement social d’une personne, peuvent l’influencer à consommer des drogues plus nocives.

Malgré des retards dans l'implantation des nouvelles lois, l'Uruguay est devenu un précurseur dans la légalisation du cannabis en 2013. La législation ressemble à celle des états américains qui ont fait de même (voir plus loin), avec le droit de posséder et de faire pousser un certain nombre de plants chez soi et la possibilité de créer des clubs ou des coopératives pour les plus grosses quantités. L'Uruguay a été le premier pays à légaliser la mari sur l'ensemble de son territoire.

La consommation de cannabis en privé n'est pas illégale.

La situation américaine est assez complexe. Il faut d'abord savoir qu'au niveau fédéral, le cannabis est illégal. Toutefois, le gouvernement central permet aux états de décriminaliser cette substance si des mécanismes de régulation sont mis en place. Ainsi : - L'état de Washington, l'Alaska, l'Oregon et le Colorado ont décriminalisé le pot, qui peut donc être vendu légalement pour un usage récréatif. Le ville de Portland dans le Maine a aussi légalisé cette drogue, mais pas l'état dans lequel elle est située. La production en grandes quantités est tout de même régulée par un permis commercial. - D'autres états, comme la Californie, l'Arizona et la Géorgie permettent le cannabis à usage médicinal. - Finalement, des états comme l'Indiana, le Kansas et le Dakota du Sud, prohibent totalement le cannabis.

En 2012, la Suisse a décriminalisé la possession de marijuana pour des quantités inférieures à 10 grammes. Être pris à consommer une faible quantité est une infraction qui ne se retrouvera pas au casier judiciaire du contrevenant. Toutefois, une amende de 100 francs suisses (135$ canadiens) peut être décernée.

Contrairement à la croyance populaire, les drogues ne sont pas légales aux Pays-Bas. Le gouvernement du pays a plutôt décidé d'encadrer l'usage de drogues dites «douces», au premier plan le cannabis. Ainsi, des magasins appelés coffee shops peuvent vendre jusqu'à cinq grammes de marijuana par jour par client. Les acheteurs doivent avoir au moins 18 ans, bien entendu. L'objectif de cette politique est de contrôler une substance qu'il ne serait pas réaliste de tenter d'éliminer entièrement. Cette approche pragmatique a eu un grand écho dans le monde, si bien que de nombreux touristes vont à Amsterdam pour visiter ces fameux coffee shops. N'essayez pas de sortir du pays avec de la drogue ou de vous procurer d'autres substances, toutefois.

Évidemment, puisqu'il s'agit de la Corée du Nord, il est difficile de savoir si ces informations sont totalement véridiques. Sous Kim Jong Un, le cannabis ne serait pas considéré comme étant une drogue. Un texte du Bohemian Blog (en anglais) a synthétisé plusieurs informations contradictoires à ce sujet.

C'est le seul pays asiatique où il est officiellement légal de posséder et consommer de la marijuana (si on exclue le Corée du Nord à cause des incertitudes autour de la loi).

Souvent associé au cannabis, ce pays a décriminalisé la substance. Il est donc possible d'en faire pousser pour un usage personnel (cinq plants par personne). Il n'est pas criminel d'avoir en sa possession jusqu'à deux onces (environ 56 grammes) de pot. Il est aussi permis de cultiver et de distribuer de la marijuana à des fins médicinales ou religieuses. Ces lois ont été mises en place afin de respecter les droits constitutionnels de la communauté rastafari.

Comme bien des endroits dans le monde, l'Allemagne a légalisé la marijuana pour un usage médicinal — à condition d'obtenir la permission d'une institution fédérale mise en place — et tolère, en général, la possession de petites quantités — la définition de « petites » variant d'un Land (un des états fédérés formant l'Allemagne) à l'autre —, c'est-à-dire que les poursuites sont presque systématiquement abandonnées. La consommation est, dans tous les cas, légale.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

