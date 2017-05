ADVERTISEMENT

Ce jeudi 4 mai se déroulait le Bal annuel du Musée McCord dans les vastes espaces de l’Arsenal art contemporain, situé au 2020, rue William, dans le quartier Griffintown. C'est un événement majeur de collecte de fonds pour l'institution montréalaise. Notre photographe était de la partie pour immortaliser des styles chics et glamour.

La thématique de cette édition?

Abracadabra. Inspiré de l’exposition estivale Illusions ou l’art de la magie, le Bal annuel 2017 se déroulera sous le signe du mystère. Jouant sur la transparence, le décor conçu sous la direction artistique de Dick Walsh (Walsh Lab Design) dans un univers d’illusions où tout semble immatériel.

« Le Bal annuel représente pour notre Musée un événement majeur, puisque les fonds ainsi recueillis contribuent à assurer la poursuite de nos activités de diffusion de nos collections et d’éducation sur l’histoire de Montréal, et à faire rayonner notre institution. La thématique du Bal 2017 repose sur une acquisition exceptionnelle réalisée en 2015, celle d’une collection d’affiches et de documents s’inspirant du thème de la magie – un ensemble unique au Canada et l’un des cinq plus importants au monde –, soit la collection Allan Slaight. Celle-ci fait d’ailleurs l’objet d’une exposition remarquable qui vient tout juste d’accueillir ses premiers visiteurs. Je vous invite donc à célébrer, par le biais de cette belle soirée, ce don merveilleux qui enrichit non seulement le Musée McCord mais aussi notre ville et le patrimoine canadien », déclare Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord.

