Alerte au virus chez Google docs

L'entreprise américaine Alphabet inc. enquête sur un nouveau virus informatique qui se propage rapidement depuis plusieurs heures, via des courriels, et qui se présente sous la forme d'une invitation d'un de vos contacts à modifier un document Google docs.

Il ne faut surtout pas cliquer sur le lien car cela pourrait affecter votre système informatique.

