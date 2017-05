Cet été, Téle-Québec fait son cinéma

ADVERTISEMENT

Pour Télé-Québec, le printemps et l’été riment avec le 7ième art. En effet, tout au long de la saison estivale, la chaîne propose une flopée de rendez-vous cinématographiques à travers la diffusion de films issus de notre patrimoine et des productions internationales.



Depuis le début du mois d’avril, les téléspectateurs sont déjà invités cinq soirs par semaine à 21h00 pour voir en version française un long métrage acclamé. De la science-fiction avec Alien: le 8e passager (15 mai) au biopic avec Foxcatcher (12 juin) en passant par le western spaghetti avec Le bon, la brute et le truand (3 juillet), l’éventail est large et puise dans tous les genres.





Des documentaires sont aussi au programme comme Le commun des mortels (19 juin) du Québécois Carl Leblanc. D’ailleurs, Télé-Québec proposera à plusieurs reprises des soirées spéciales composées d’un documentaire suivi d’un film sur le même sujet. Par exemple, le 26 juin, le doc Paris, années folles, sera enrichi du film La vie en rose mettant en vedette Marion Cotillard, oscarisée pour son rôle d’Édith Piaf.



Afin de marquer en mai le 100e anniversaire de la naissance de John Fitzgerald Kennedy, une semaine thématique sera dédiée au président américain assassiné à Dallas en 1963. Trois rendez-vous avec Bobby (22 mai), les images perdues des Kennedy parties 1 et 2 (22 et 23 mai) et Kennedy: Le film vérité (24 mai).

Détails sur la programmation: telequebec.tv/cinema



Quelques dates à marquer dans vos agendas:



Beauté américaine (6 mai)

Pour une poignée de dollars (8 mai)

Ex Machina (13 mai)

À l’origine d’un cri (23 mai)

Mission (28 mai)

Casino (7 juin)

L’armée des 12 singes (20 juin)

Gaz bar blues (24 juin)

2001: L’odyssée de l’espace (25 juin)

Jouer avec la mort (27 juin)

Fiction pulpeuse (1er juillet)

La honte (10 juillet)

Apocalypse Now (11 juillet)

La jeune fille à la perle (23 juillet)

Apollo 13 (31 juillet)

L’évadé d’Alcatraz (9 août)

La couleur pourpre (12 août)

Souvenirs de Brokeback Mountain (19 août)

La vie d’Adèle (20 août)

L’empire du soleil (13 août)

Une histoire de violence (29 août)