La Tamalera La Tamalera, c'est jeune et cool! Et c'est aussi délicieux. Super tortas, super tamales, et super jus faits maison. De plus, c'est une destination brunch qui sort de l'ordinaire! 226, avenue Fairmount Ouest H2T 2M7

El Rey Del Taco Certaines mauvaises langues affirment qu'El Rey Del Taco n'est plus ce qu'il était. Peu importe : ce qu'on y trouve, aujourd'hui, est délicieux. En plus du joli petit menu de tacos – la spécialité, évidemment – il y a une petite épicerie fine qui comprend quelques items difficiles à trouver ailleurs au Québec, dont les excellentes tortillas au maïs bleu. El Rey Del Taco offre les meilleurs tacos de lengua, faites de langue de bœuf, à Montréal. 232, rue Jean-Talon Est H2R

Maria Bonita Cette liste comprend beaucoup de taquerías. Heureusement, il y a aussi le restaurant Maria Bonita. La belle Maria, c'est Maria Chavez, chef-propriétaire, qui prépare des petits plats comme on trouverait à la maison. On y découvre tous les classiques : quesadilla, guacamole, chicharron, mole, horchata… 5269, avenue Casgrain H2T1X1

Emiliano's Ce tout nouveau restaurant dans le Vieux-Montréal se targue d'être le premier restaurant mexicain haut de gamme en ville. Le menu est généreux. Les molés sont spécialement bons, les ceviches frais et bien balancés et les tamales sont immenses. Avec tout ça, on y trouve une courte carte des vins et quelques tequilas et mescals de qualité. 260, rue Notre Dame Ouest H2Y1T6

Amaranto La rue Monkland n'est peut-être pas la première qui vient en tête lorsqu'on pense à aller souper. Qui plus est, le resto Amaranto ne paie pas de mine. Mais ne laissez pas ces faits vous décourager! Quesadillas et enchiladas attendent les courageux qui compléteront l'aventure vers Notre-Dame-de-Grâce… 5974, avenue De Monkland H4A 1G8

Ta Chido Ce qui fait du restaurant Ta Chido un endroit à part, c'est le fait qu'ils fassent tout maison, ce qui inclut les tortillas ainsi que le pain de spécialité pour faire les tortas. D'ailleurs, le restaurant vient de rouvrir après des travaux d'agrandissement. 5611, avenue Du Parc H2V 4HS

Le petit coin du Mexique Il y a quelque chose d'un peu kitsch dans le décor du Petit coin du Mexique, et ça ne fait que rendre la visite au restaurant encore plus spéciale. Le menu est géant, et tous les classiques y sont. Puis, lorsqu'on nous sert, on découvre une cuisine honnête et vraie. Le cocktail de crevettes est aussi rétro que délicieux. La salade de nopales (cactus mariné) apporte son goût si particulier. Les trois sauces – molé, sauce rouge, sauce verte – sont super goûteuses! 2474, Jean-Talon Est H2E 1W2

T&T Tacos et Tortas C'est simple : il s'agit d'un endroit qui offre des tacos et des tortas (sandwichs) dans un endroit au décor soigné et épuré. Les tacos de carnitas et le sandwich cochinita sont superbes, et le tout petit menu veut aussi dire que tout est frais. 51, rue Rachel Ouest H2W 1G2

Super Taco C'est tout petit, ça ne paie pas de mine, il n'y a rien sur les murs, le service est rapide et efficace, et il y a très peu d'items sur le menu. C'est simple : c'est une taqueria, et on y mange des tacos. Les mercredis, ils sont à un dollar! Les tacos de chorizo, de carnitas et de cabeza sont tous bons. On y entre, on mange, on sort. Voilà! 500-A, rue Bélanger Est H2S 1G4

Cafe Mezcal Un très joli décor peut parfois signifier des prix injustifiables, mais ce n'est pas le cas du Cafe Mezcal. C'est bien décoré et très confortable, et le menu est plus qu'abordable. Tout n'est pas 100 % authentique, mais on peut bien tolérer la présence de nachos gratinés tout garnis sur le menu en échange d'aussi bons tacos! 156, rue Prince Arthur Est H2X 1B7