Londres, Mexico, Barcelone et Berlin à MUTEK 2017

Le festival MUTEK consacrera sa 18e édition à quatre grandes métropoles culturelles européennes afin de commémorer le 375e de Montréal. Du 22 au 27 août prochain, Londres, Mexico, Barcelone et Berlin constitueront les gros rendez-vous incontournables à travers des thématiques mettant de l’avant la musique électronique et de création numérique.



Londres sera à l’honneur avec une édition spéciale de la série événementielle Nocturnal City des artistes résidents des Somerset House Studios. Plusieurs représentants au Barbican présenteront des performances musicales et audiovisuelles. De plus, des discussions menées par Sound Diplomacy traiteront des enjeux des Music Cities.



Place à la ville de Mexico et une flopée d’ambassadeurs de la scène électronique latine comme Borchi, EvilTapes, Lao, Mexican Jihad, Oly, Omaar ou Upgrayedd Smurphy. De la trépidante Barcelone, on pourra compter sur les présences de Clip, JMII, Sau Poler, Sunny Graves et Wooky & Alba G. Corral.



Enfin, en provenance de Berlin : Africaine 808, Driftmachine, Robert Henke, Monolaker, Roxymore et Zip. En déplaçant sa programmation à la fin de l’été, le festival MUTEK ajoutera également une journée à sa programmation. Du Quartier des spectacles, le festival se déploiera à la Société des arts technologiques [SAT], au Monument-National, au Métropolis et sur l’Esplanade de la Place des Arts.

