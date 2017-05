Découvrez la première bande-annonce de la série «The Defenders»

ADVERTISEMENT

Après avoir consacré quatre séries et cinq saisons aux héros Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) et Iron Fist (Finn Jones), Marvel et Netflix sont sur le point de réunir tout ce beau monde dans The Defenders.

La stratégie n’est évidemment pas sans rappeler celle très lucrative que le géant américain avait mise en place pour bâtir son vaste univers cinématographique.

Question de nous mettre l’eau à la bouche, Netflix dévoile ce mercredi 3 mai une première bande-annonce des plus dynamiques (à découvrir en tête d’article), montrant le quatuor en action contre son nouvel ennemi, Alexandra, interprétée par Sigourney Weaver.

Ça promet!

La première saison de The Defenders sera disponible sur Netflix à compter du 18 août 2017.

