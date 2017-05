ADVERTISEMENT

Il y a des photos qui disent plus que des mots. C'est le cas de ce cliché capturé le 1er mai dernier à Brno en République Tchèque, qui fige une scène opposant deux manifestants aux revendications totalement opposées lors d'une manifestation d'extrême-droite.

Très puissante, cette photo, prise par Vladimír Čičmanec, a été l'une des plus partagées et commentées sur le réseau social Reddit ces dernières heures. On y voit une jeune fille scout, Lucie, tenir tête à un sympathisant néo-nazi. Sur sa bannière, il est écrit "Nous élèverons vos enfants".

"Des gens de tous horizons et des scouts sont venus dans la rue lors d'une marche d'extrême-droite pour exprimer leur attachement aux valeurs de diversité, de paix et de compréhension. Nous voulons créer un monde meilleur!"

Ce jour-là, consigne avait été donnée par la municipalité de Brno de ne pas entraver la manifestation autorisée de militants d'extrême droite dans la ville comme ça avait été le cas l'année précédente, précise le site tchèque Romea. Les opposants ont décidé de braver cette interdiction, notamment des membres des scouts tchèques qui ont organisé une contre-manifestation pacifiste et "joyeuse".

C'est là que se trouvait Lucie, dont le face-à-face avec le néo-nazi a été photographié sous d'autres angles.

A young Girl Scout protesting against a neo-Nazi march in Brno, Czech republic. pic.twitter.com/nE4TXoy2pa — 🇨🇺 Rob (@R0BERTeM) 2 mai 2017

Début avril dernier, une scène similaire au Royaume-Uni avait marqué les esprits. Lors d'une manifestation d'un groupuscule d'extrême-droite anti-musulmans à Birmingham, une jeune femme, souriante et apaisée était devenue une icône après avoir tenu tête à un leader du mouvement qui avait pris à partie une femme voilée.

This lady in Birmingham 👏🙌 pic.twitter.com/ONkzXc33lJ — Sister Alexis (@AlexisTrust) 8 avril 2017

