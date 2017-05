Des jumelles nées de couleurs de peau différentes (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

Ces jumelles sont devenues de véritables stars des réseaux sociaux, pas seulement parce qu'elles sont adorables mais aussi parce qu'elles sont nées de couleurs de peau différentes.

Kalani et Jarani ont posé pour leur premier anniversaire devant l'appareil de la photographe Mary-Kathryn Nourse. Postée sur le compte de Elite Photography, l'image a été likée près de 10.000 fois et partagée plus de 2500 fois.

"J'ai eu le privilège de photographier ces bébés arc-en-ciel il y a une semaine. Elles sont biraciales, nées d'un papa noir et d'une maman blanche, n'est-ce pas incroyable et beau?", a écrit la photographe.

On parle de "bébé arc-en-ciel" quand un enfant naît après que ses parents ont eu à faire face à la perte d'un de leur enfant, à cause d'une fausse couche ou d'un décès après la naissance. Dans ce cas, les jumelles sont nées deux ans après que leur mère, Whitney Meyer, a perdu son fils de deux ans dans un accident de piscine.

Les deux sœurs avaient déjà connu un petit succès au début de l'année après que leur maman a posté une photo d'elles sur son compte Facebook.

A un journal local d'Illinois aux Etats-Unis, Whitney Meyer expliquait que ses enfants sont dizygotes, c'est-à-dire qu'ils se sont développés dans deux cellules œufs différentes, ce qui leur a permis de recevoir chacune différentes caractéristiques de leurs parents. Des yeux bleus et une peau blanche pour Kalani, des yeux marrons et une peau noire pour Jarani.

"J'ai tout de suite remarqué la différence. J'ai demandé aux infirmières si elle était albinos parce qu'elle était bien plus blanche, claire, que sa sœur", raconte-t-elle à Inside Edition.

Selon des recherches britanniques, cette situation est extrêmement rare: il n'y a environ qu'une chance sur 500 pour que deux jumeaux naissent avec des couleurs de peau différentes.