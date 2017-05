Jasons voyage avec.. Marina Orsini (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

"Presque autant que les voyages, notre collaboratrice Isabelle Marjorie Tremblay aime passionnément… les voyageurs! Dans le cadre d’une nouvelle série d'articles, des personnalités publiques s’ouvrent à elle en lui confiant notamment leurs plus beaux souvenirs de voyages, dans un ton intime et chaleureux. Aujourd’hui, Isabelle Marjorie s’envole avec l'animatrice et grande voyageuse, Marina Orsini.

1. Quels pays ou villes avez-vous visités et qui font partie de votre TOP 10.

1- Vietnam

2- Maroc

3- Chine

4- Afrique du Sud

5- Édimburg (je suis allée sur les traces de mes ancêtres !)

6- Italie

7- Mexique

8- Paris

9- Londres

10- New York

2. Parmi toutes ces destinations, quel est votre coup de coeur ou votre plus belle expérience de voyage?

Mon métier de comédienne m’a permis de voyager beaucoup. Et j’ai adoré ça. J’aurais tant à raconter! La Chine, par exemple, a été un grand coup de cœur. J’y suis allée pour la série l’Or, de Jean-Claude Lord, tournée à Val-d’Or et Shanghaï. Premièrement, j’ai été happée par la surpopulation. Je n’ai jamais vu autant de monde de ma vie! Puis, j’ai été fascinée par l’architecture, la technologie, l’aménagement urbain, les autoroutes, les tours, les hôtels. C’est très avant-gardiste certes, mais on peut aussi retrouver le style plus ancien, des petits commerces typiques, des séances de taï-chi un peu partout, un brin d’histoire au travers des tours miroitantes. C’est un amalgame fascinant. J’apprécie les contrastes quand je voyage.

Autre coup de cœur : l’Afrique du Sud où j’ai séjourné deux mois et demi, alors que j’ai eu le bonheur d’interpréter Dr. Lucille Teasdale. C’était extraordinaire. Encore une fois, je me considère chanceuse. Mon environnement de travail était grouillant de girafes et d’antilopes un peu partout! Quand j’étais enfant, je regardais beaucoup de documentaires sur les animaux en Afrique avec mon père ; je me suis sentie particulièrement émue de m’y retrouver pour de vrai. Je sentais comme si mon père était à mes côtés lors de ce voyage haut en émotions. Une expérience riche tant sur le plan professionnel que personnel.

En 2012, avec ma mère Verna près de Rome là où mon père est né. Ma mère était très malade et elle est décédée huit mois plus tard. C'était comme un rêve pour elle de revoir la famille Orsini... Une boucle se bouclait avant son grand départ. Il y a eu beaucoup d'émotions tout au long du voyage.

3. Avez-vous des critères précis qui vous guident dans votre choix d’une destination ? Culture ? Plein air ? Plages ?

J’aime de tout. Mais j’ai une préférence pour les voyages plus urbains. Une chose est certaine, je ne me planifie pas mille choses à faire, avec une liste à suivre à la lettre. J’aime la spontanéité. Être témoin du quotidien. J’aime m’approprier les lieux, me sentir chez moi! Parler avec les gens qui sont sur place est important pour moi. Dans les tout-compris, je veux sortir pour rencontrer les gens locaux.

À Chicago avec mon amoureux en 2012! « Une ville que j'ai adorée, entourée d'eau! Beaucoup d'art, de culture et de musées! Formidable! »

4. Comment vous préparez-vous ?

Toujours la veille ou le matin même! Je tente de voyager simplement et de minimiser. Finies les 12 valises, les 12 robes, les 10 chaussures. Je tente de voyager léger. Je suis assez organisée, efficace maintenant.

5. Un accessoire ou un rituel dont vous ne vous passerez pas ?

Je ne pars jamais sans mon iPad et mon iPhone. Eh oui, je suis toujours connectée! Et mes fils, mes chargeurs, je n’oublie jamais ça.

6. Des anecdotes particulières à partager?

Pour être sincère avec toi, je n’ai vécu aucune expérience négative! C’est toujours positif. Je m’adapte beaucoup, de toute façon. Je ne cherche pas le Québec à l’étranger! Je me sens citoyenne du monde. Je n’ai pas d’attente outre mesure. J’aime être surprise! En fait, puisque c’est mon métier qui m’a menée à voyager, ce sont les rencontres humaines qui sont les plus enrichissantes pour moi.

Par contre, jamais je n’oublierai l’Afrique du Sud. Être sur place, pendant plusieurs semaines avec Piero Corti, le mari de Lucille Teasdale, a été tellement intense et riche. C’est un Italien en plus, comme moi! Nous avons établi une relation très spéciale et profonde lors du tournage. Il m’avait même remis les lettres d’amour qu’il avait écrites à sa tendre Lucille. C’était tellement touchant!

7. Je peux imaginer! Interpréter Lucille, sous les yeux de son époux, quelle expérience! Par ailleurs, aujourd’hui, vous préférez voyager seul ou avec des amis ou en couple, en famille, en groupe organisé?

J’ai voyagé beaucoup seule dans le passé, mais en ce moment, je dois t’avouer que c’est en famille et en amis que je préfère partir vers d’autres contrées. Chaque chose en son temps! Mon garçon est maintenant adolescent et j’ai tellement envie de voyager davantage avec lui et… pas uniquement dans le Sud!

8. Justement, quelle est votre prochaine destination ?

Pour les enregistrements de la série documentaire « Deuxième chance » que je coanime avec Patrick Lagacé, je pars au moins d’août en Bretagne et en Angleterre. Je te le dis, je suis vraiment chanceuse!

9. Tu as déjà vu le monde… Mais as-tu une destination de rêve?

Oh oui! Il y a encore tant à voir. Par exemple, je rêve de faire un safari. Retourner en Afrique, oui. Prendre le temps de faire un voyage pour observer les animaux, tranquillement. Mais dans le luxe! Il existe des safaris avec des cases ou hôtels douillets. J’ai envie de confort aujourd’hui… ça doit être l’âge! (rires)

10 - En avion, préférez-vous le côté de l’allée ou du hublot?

J’ai un penchant pour le côté hublot. J’aime le ciel et les nuages! Je m’évade. Et de plus en plus, j'aime voyager en première classe. Encore une fois… c’est l’âge (rires !).

Y a-t-il une destination que vous avez tellement aimée que vous y déménageriez illico?

Non! Je veux vivre et rester au Québec. Je suis une fille très stable. J’ai ma maison en Estrie depuis presque 20 ans. J’habite sur la rue de mon enfance à Ville Émard. Je suis une fille fidèle à mes origines, là où j’ai grandi, je me pose. Je veux la liberté de partir par contre. J’adore Montréal. Mais j’ai besoin de ma campagne. J’adore le Québec!

Y a-t-il un endroit au monde où, jamais au grand jamais, vous ne voudriez aller?

Les pays qui vivent des conflits armés, bien sûr. Par contre, j’ai envie d’aller sauver les gens! D’aller protéger le patrimoine. C’est terrible de tout détruire. C’est la seule raison pour laquelle j’irai dans un pays qui vit des conflits… pour apporter mon aide.