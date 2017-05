Les inondations atteignent l'ouest de Montréal

ADVERTISEMENT

Les fortes pluies des derniers jours continuent de ruisseler vers les rivières pour gonfler leur débit, faire monter le niveau de l'eau et inonder les résidences de plusieurs riverains du Sud-Ouest québécois. Les rivières des régions de l'Outaouais, de Lanaudière, de la Mauricie, de Chaudière-Appalaches et de Québec connaissent des crues importantes qui provoquent des inondations en plusieurs endroits.

L’eau de ruissellement a atteint la rivière des Prairies à Montréal, dont le niveau a cru rapidement au cours de la nuit dernière pour surprendre les résidents de Pierrefonds et de L'Île-Bizard. En l'espace de quelques heures, l’eau a envahi de nombreuses rues de ces deux secteurs du nord-ouest de Montréal pour s’engouffrer dans les sous-sols de plusieurs riverains.

Les résidents ont eu peu de temps pour réagir et protéger leurs biens. Des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont prêté main-forte aux citoyens pour sécuriser le secteur.





« Le débit d’eau a monté en moins de deux heures, je n’ai jamais vu ça, a témoigné une résidente du secteur, Jade Bélanger, sur les ondes de RDI. L’eau montait à vue d’œil. À 11 h du soir, la rue était correcte, je suis arrivée de l’école. À 1 h du matin, j’ai entendu du bruit. La rue était inondée à la grandeur. »

« J’ai réveillé mon père en panique, j’ai réveillé mon chum, poursuit-elle. On a essayé de sortir les voitures de plus grande valeur en premier, mais la mienne a succombé à l’eau. Elle s’est arrêtée en plein milieu de la rue. »

« Je suis toute mouillée et mon char est scrap » - Jade Bélanger

« Ma vie n’est pas en danger, celle de mon chum ou de ma famille non plus, les chiens sont corrects », dit-elle en précisant que le reste n’est que du matériel.

Le directeur des opérations d’Hydro Météo, Pierre Corbin, avance que la crue rapide du niveau de la rivière des Outaouais s’est répercutée sur la rivière des Prairies. Les vents qui se sont levés en fin de soirée sont venus envenimer la situation, selon lui.





« Les vents du sud-ouest ont pris l’eau du lac des Deux Montagnes et l’ont poussé dans la rivière des Prairies du côté de l’île Bizard. C’est un peu ce qu’on retrouvait en 2011 sur la rivière Richelieu quand il y avait des vents du sud. »

« Plus le système hydrique est élevé, comme c’est le cas présentement, plus il est fragile aux différentes directions du vent »- Pierre Corbin

M. Corbin ajoute que la situation inverse est également applicable. Les eaux peuvent se retirer rapidement sous l’effet de vents forts.

Le répit à la météo n’aura pas un effet immédiat sur le niveau des cours d’eau.

« Les niveaux d’eau ne devraient baisser que sur les petits cours d’eau en Mauricie, dans Lanaudière et peut-être aussi dans la vallée de l’Outaouais, ajoute M. Corbin. Mais, les gros cours d’eau comme le fleuve Saint-Laurent, le Richelieu et la rivière des Outaouais – et par conséquent sur le lac des Deux Montagnes de même que sur les rivières des Prairies et des Mille Îles - resteront très élevés voire, à la hausse. »

La crue finale associée aux dernières précipitations n’est définitivement pas encore arrivée, mais on pense que d’ici 24 heures ce sera le cas.

Pierre Corbin

M. Corbin précise que le niveau de l’eau à la station Saint-André d’Argenteuil est de 9 cm plus élevé que lors des inondations du 20 avril.

Patience des riverains

Des citoyens de Gatineau, en Outaouais, et de Rigaud, en Montérégie, de même que plusieurs autres de la région de Lanaudière ont vu l’eau envahir leur résidence et plusieurs routes de ces régions ont été fermées, selon le ministère des Transports.

Dans Lanaudière, bien que les rivières Noire, Ouareau soient toujours au-dessus de leur seuil d'inondation mineure, leur niveau a commencé à baisser. Celui des rivières l’Assomption et Bayonne continuent toutefois de monter dans la région.

En Mauricie, les rivières Matawin, Mastigouche, Vermillon et du Loup, qui sont déjà au-dessus de leur seuil d'inondation mineure, continuent de monter alors que le niveau des rivières Maskinongé et du Loup, qui sont également au-dessus du niveau d’inondation mineure, tend à se stabiliser.

Bien que le niveau de plusieurs rivières devrait se stabiliser au cours de la journée de jeudi, le niveau de certaines autres continuera de monter. C’est le cas notamment de la rivière des Outaouais, des Prairies, des Mille Îles et du Lac des Deux Montagnes où l’eau continuera de monter au cours des prochains jours.

Alors que la météo s'annonce plutôt clémente pour les riverains au cours des prochains jours, de fortes précipitations sont prévues pour vendredi et samedi dans plusieurs régions du Québec.

