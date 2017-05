Les histoires pleines de sagesse et de sarcasmes de ce héros aux origines turques ont bercé l'enfance de millions de Marocains. Tantôt génie, tantôt idiot, il était à la fois ludique et divertissant. Si plusieurs anciennes versions circulent encore sur le marché informel, il n'est plus édité depuis 1999.

Lancées au début des années 1930 par Brasseries du Maroc sous le protectorat, les limonades n’ont pas seulement marqué la génération des 90’s mais tout le Maroc contemporain, jusqu’à leur retrait en 1997. Symboles de la dure réalité de la globalisation, la place vacante qu’elles ont laissée a vite été comblée par les différentes déclinaisons de Coca Cola Company.

20 centimes pour faire remonter en flèche votre taux de glycémie? Oui, c’est possible. Les chewing-gums "Rocket" ne se consommaient cependant pas en une seule unité, pour maximiser le goût, on pouvait s’en remplir la bouche de deux ou trois. Tant pis si, 15 ans plus tard, on a une dentition chaotique...

Le football des années 1990 était spécial. Les nuques longues, les maillots larges, le beau jeu…mais aussi les vignettes Panini. Le principe était clair: on achetait l’album édité par Panini avec les figurines des joueurs, puis un pack de vignette chaque jour, ou semaine, ou mois (tout dépendait de votre budget), le but étant de remplir l'album. Si elles existent toujours en Europe, les vignettes et les albums des joueurs marocains ne sont plus sur le marché. Durant sa commercialisation, le joueur le plus rare à trouver était sans conteste Mustapha Hadji, ballon d’or africain et sensation de la Coupe du monde 1998.

Star incontestée des cours de récréation, la "pogomania" rendait fous les surveillants et instituteurs, agacés par les bruits des "slammers" qui fusaient sous les encouragements de leurs camarades de classe. Inventé dans les années 1930, le jeu est remis au goût du jour en 1993, lorsque la World POG Federation (WPF) commence à vendre des pogs en carton et en plastique aux seules fins de jeu. Il devint rapidement très populaire avant de complètement disparaître quelques années plus tard.

Emballage emblématique du demi-litre de lait pendant plusieurs décennies, le berlingot de Centrale laitière a commencé à être de moins en moins utilisé depuis l'apparition des packs cubiques, plus économiques. S'il a perduré durant les années 2000 malgré la concurrence des produits Jaouda, il est retiré définitivement du marché en 2013.