7 parfums à offrir pour la Fête des mères

Voici une sélection de 7 parfums à lui offrir à la femme de votre vie et à la maman.

* 1 - Eau de parfum DownTown, de Calvin Klein

Idéale pour la fille urbaine au caractère bien trempé. Un jus plein de peps et de joie de vivre avec ses notes fruitées juteuses, son gardénia ultra féminin et ses muscs veloutés. Eau de parfum DownTown, de Calvin Klein (78 $ les 50 ml, disponible La Baie d’Hudson, Sears, Sephora, Pharmaprix et Jean Coutu).

* 2 - L’Elixir de Yves Saint Laurent

À l’alliance sensuelle et lumineuse de l'absolu de tubéreuse et du jasmin se mêle des accents orientaux de la vanille, le tout dans un flacon à la couleur électrique et taillé telle une pierre précieuse. Manifesto, L’Elixir de Yves Saint Laurent (102 $ les 50 ml, disponible en pharmacie et dans les comptoirs Yves Saint Laurent).

* 3 - Si, de Giorgio Armani

Cette essence féminine, dont l’égérie n’est autre que Cate Blanchette, se distingue par ses notes de bergamote, d’huile de mandarine et de nectar de cassis, conjuguées à des extraits de rose, de néroli et d’absolu de jasmin. Un véritable rayon de soleil dans la grisaille hivernale. Si, de Giorgio Armani (95 $ les 50 ml, disponible en pharmacie et dans les comptoirs Giorgio Armani).

* 4 - Angel Brillant Star Ressourçable, de Thierry Mugler

Pour les fêtes le célèbre parfum se pare d’un fourreau spectaculaire orné de cristaux Swarovski. Un cadeau tout trouvé pour les collectionneuses! Angel Brillant Star Ressourçable, de Thierry Mugler (98 $ les 25 ml, disponible chez La Baie d’Hudson, Pharmaprix et Sephora.ca).

* 5 - Eau de parfum Bottega Veneta, de Roberto Cavalli

L’Italie en flacon, avec ce parfum qui évoque la sensualité des articles de cuir qui a fait la renommée de la grande maison, aux effluves de la campagne vénitienne. Eau de parfum Bottega Veneta, de Roberto Cavalli (110 $ les 50 ml, disponible chez Holt Renfrew et dans certains magasins La Baie).

* 6 - Savon Fleur de Figuier, de Roger & Gallet

Son odeur fraîche et délassante est idéale pour un bain relaxant avant d’attaquer une soirée de fêtes, quant à sa mousse onctueuse, elle laisse la peau parfumée, mais pas déssechée. Savon Fleur de Figuier, de Roger & Gallet (9 $, disponible chez Jean Coutu, La Baie et Ogilvy).

*7 - Eau de parfum See by chloé, de Chloé

Récemment arrivé sur le marché, ce parfum lumineux aux notes acidulées et aux accents floraux de fleur de pommier et de jasmin, incarne une fille urbaine et naturelle. Un nouveau venu qui pourrait bel et bien devenir un classique! Eau de parfum See by chloé, de Chloe (85 $ les 50 ml, disponible La Baie d’Hudson, Sears, Sephora, Pharmaprix et Jean Coutu).





