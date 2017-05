ADVERTISEMENT

Éric Lapointe a dévoilé mardi après-midi à Ludovick Bourgeois, le finaliste de son équipe à La voix, la chanson qu’il lui a composée en vue de la grande finale de dimanche.



L’air que le rockeur qualifie de «mid-tempo», fignolé avec la collaboration de Lynda Lemay, est inspiré «du sourire de Ludovick», a précisé Éric Lapointe sur le tapis rouge de la première du film Bon Cop Bad Cop 2, mardi.



«C’est toujours un peu délicat d’écrire une chanson pour quelqu’un d’autre, a-t-il admis. Ce sera son fusil pour aller à la guerre dans l’ultime étape de La voix! Mais je lui ai proposé la chanson, il semblait bien l’apprécier, et je pense que ça lui va comme un gant. Sans vouloir nous lancer des fleurs, je pense que ça va être le hit de l’été!»



Éric Lapointe a souligné avoir voulu «conserver l’aura positive» autour de Ludovick. «J’ai évité les accords et les textes dramatiques, a-t-il spécifié. Ça parle d’amour, de relations. Le défi est toujours de trouver le bon angle. C’est une chanson qui va avec le sourire de Ludovick!»



Rappelons que les quatre coachs de La voix ont la responsabilité d’imaginer une pièce pour leur dernier(ère) protégé(e) avant l’ultime épisode qui clôt la compétition. C’est en interprétant ce morceau que les quatre participants se défendront et tenteront d’aller chercher les votes du public pour devenir «la» voix du Québec et repartir avec un contrat d’album et une bourse de 65 000 $.



Outre Ludovick Bourgeois, les candidats qui croiseront le fer en finale, après avoir survécu aux auditions à l’aveugle, aux duels, aux chants de bataille, aux quarts de finale et à la demi-finale, sont David Marino (Équipe Pierre Lapointe), Frank Williams (Équipe Isabelle Boulay) et Rebecca Noelle (Équipe Marc Dupré).



Vers une victoire?



En 2016, Éric Lapointe a échappé la victoire de justesse à La voix. Alors qu’on croyait dur comme fer pendant la saison que son poulain Travis Cormier filait tout droit vers les honneurs, celui-ci a été battu au dernier moment par Stéphanie St-Jean, membre du clan de Pierre Lapointe.



Un an plus tard, avec Ludovick Bourgeois, 24 ans, de Lorraine, fils de l’ex-BB Patrick Bourgeois, qui jouit d’une forte cote de popularité, notamment en raison de sa belle gueule, cette fois pourrait bien être la bonne pour Éric Lapointe. Plusieurs prédisent une victoire écrasante au jeune Ludovick, d’autant plus que les votes populaires ont toujours été très favorables à son endroit, depuis le début du concours, en février.



«Nous, les coachs, on n’est pas vraiment en compétition, a laissé savoir Éric Lapointe. On souhaite le meilleur pour nos candidats. On ne peut pas connaître l’issue du vote, c’est le public qui décide. Rendus en finale comme ça, le niveau est très élevé. Les quatre candidats sont très forts et je suis persuadé que les autres chansons vont être bonnes aussi. La balle est dans le camp du public!»



Retour à La voix?



Certaines rumeurs ont récemment laissé entendre que Pierre Lapointe pourrait ne pas être de retour à La voix en 2018, le renouvellement de l’émission ayant déjà été confirmé par TVA, mais l’auteur-compositeur préférant se consacrer à ses projets personnels, dont la sortie de son nouvel album, en octobre.

L’autre Lapointe du quatuor pourrait-il lui aussi quitter le navire pour aller s’éclater sous d’autres projecteurs, après quatre ans à prendre part à l’aventure La voix?

«Seul Dieu le sait et le diable s’en doute», a balancé le principal intéressé, taquin.

Ce qui laisse croire qu’Éric Lapointe pourrait lui aussi abandonner La voix, c’est que l’artiste rêve depuis déjà un bon moment à un nouveau disque, trois ans et demi après la parution de Jour de nuit, son dernier opus, en novembre 2013. Et il trépigne d’impatience à l’idée d’y consacrer du temps.

«Je sais que ça fait trois ans que je le dis, mais avec La voix, ça repousse toujours l’échéance, a-t-il commenté. Mais je me promets de terminer l’album cette année et de le proposer au public au printemps prochain. Parce que j’ai déjà beaucoup de matériel accumulé…»



Parmi ce «matériel accumulé», on dénombre déjà une chanson écrite en duo avec Zachary Richard. Sinon, Éric Lapointe ne prévoit pas se dénaturer.

«Je n’ai pas vraiment de ligne directrice. Ce sera les thèmes usuels : la vie, la mort, l’amitié, l’amour…», a soufflé celui qui recommencera dès la semaine prochaine à donner des spectacles, à son grand bonheur.



«Je repars en tournée. J’ai bien hâte de retrouver ma gang, le public, de repartir sur la route. Je suis tanné d’écouter les autres chanter, c’est à mon tour (rires)».



À voir également :