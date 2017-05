Bernard Labadie nommé chef principal du Orchestra of St. Luke's de New York

ADVERTISEMENT

Le directeur fondateur des Violons du Roy et directeur musical de La Chapelle de Québec, Bernard Labadie, agira à titre de chef principal du Orchestra of St. Luke's de New York à compter de la saison 2018-2019, et ce, pour une période de quatre ans.

M. Labadie compte profiter de cette nomination pour développer une étroite collaboration entre les ensembles québécois et américain pour permettre à La Chapelle de Québec de se produire plus souvent devant le public newyorkais.

«Les passages des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec à New York ont toujours été des moments forts. Nous sommes extrêmement fiers de voir notre chef fondateur, un artiste reconnu non seulement dans la ville de Québec mais aussi à l’international, partager son expérience avec les musiciens du Orchestra of St. Luke’s», souligne le directeur général des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec, Hugo Sanschagrin.

Bernard Labadie présentera «Le roi Arthur» d’Henry Purcell avec Les Violons du Roy et La Chapelle de Québec les 10 et 11 mai au Palais Montcalm de Québec, puis le 13 mai à la Maison symphonique de Montréal.

