Un homme a ouvert le feu mercredi sur un campus universitaire d'Irving, au Texas, tuant une personne avant de retourner l'arme contre lui, a indiqué la police locale.

La fusillade s'est déroulée vers 11h30 heure locale à l'université de North Lake College, en banlieue de Dallas, provoquant la fermeture du campus et l'évacuation des étudiants. Le tireur a été retrouvé mort une heure plus tard, dans l'un des bâtiments.

"Nous avons ce qui semble être une victime décédée et le tireur s'est suicidé", a indiqué la police d'Irving sur son compte Twitter.

"Il n'y aurait pas d'autre menace, mais la police continue ses recherches pour assurer la sécurité du campus", a ajouté la police d'Irving dans un autre tweet.

Elle n'a pas donné de détails supplémentaires, mais des médias locaux affirment que la victime, une femme, a été retrouvée au côté du tireur, sans préciser si les deux personnes se connaissaient.

Plus de détails à venir.





Les informations sur Twitter:

We have what appears to be one victim deceased & the shooter has committed suicide. — Irving Police Dept. (@IrvingPD) 3 mai 2017





There appears to be no continuing threat but police will continue to search to make the campus safe. — Irving Police Dept. (@IrvingPD) 3 mai 2017





Suspected gunman kills one before committing suicide during shooting at North Lake College in Texas, police say https://t.co/aSjL4zi3nT pic.twitter.com/ILeGkn6YsT — CNN (@CNN) 3 mai 2017





