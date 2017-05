ADVERTISEMENT

Shami Oshun, une adolescente de 17 ans de la Californie, n'était pas censée aller à son bal des finissants. Elle a décidé d'acheter un billet la veille de l'événement pour une seule et unique raison.

Shami (à droite) avec sa meilleure amie, Diamond Tang. Source : Shami Oshun

"Ma meilleure amie souhaitait vraiment y aller et je ne voulais pas qu'elle y aille toute seule", a raconté Shami au HuffPost.

L'adolescente coud depuis l'âge de 8 ans et possède sa propre boutique en ligne, shamioshun.com, où elle vend ses créations fait maison. Elle avait donc une petite idée derrière la tête.

Source : Shami Oshun

"Je me suis dit, 'Oh oui, le bal! Une bonne excuse pour créer une robe vraiment fantaisiste.'"

La veille de son bal, Shami s'est précipitée au magasin de tissus de son coin et a repéré de la tulle mauve qui l'a instantanément inspirée. Elle a payé 15$ pour le tissu et est retournée rapidement à la maison pour travailler sur sa création.

Tout au long de la confection, elle a documenté sur Twitter son avancement :

Proms tomorrow. This going to be a thread of me attempting to make a dress the night before 😂 pic.twitter.com/04KogHxc6B — SHAMI OSHUN (@bluexheeta) 29 avril 2017

Taking diamonds from this dress lol pic.twitter.com/WlBU1tWOeP — SHAMI OSHUN (@bluexheeta) 29 avril 2017

I have no idea what I'm doing right now just making stuff up as I go pic.twitter.com/IkHah56XWY — SHAMI OSHUN (@bluexheeta) 29 avril 2017

Okay I was starting with something like this but I completely changed direction now. I got the needle out my of foot 🎉🎉 pic.twitter.com/F9iT9D4YzB — SHAMI OSHUN (@bluexheeta) 29 avril 2017

Shami a travaillé environ deux heures la nuit précédant son bal. Elle a dû réduire son temps parce qu'elle a fini par marcher sur une aiguille qui s'est enfoncée si loin dans son pied qu'elle a dû demander à son père de l'aider à la retirer.

Le lendemain, Shami a travaillé trois ou quatre heures de plus. Mais l'expérience n'était pas sans défis.

"À un moment, quand je suis arrivée au haut de la robe, ma machine a brisé, alors j'ai dû coudre le reste à la main", a-t-elle précisé.

Tout de même, Shami a insisté sur le fait qu'elle adore le "rush" d'avoir une heure de tombée et "faire tout ce qu'elle peut [pour y arriver]."

"J'avais l'impression d'être à l'émission 'Project Runway'!", a-t-elle commenté au HuffPost en riant.

Ultimement, Shami y est arrivé.

Juste avant son bal, le samedi 29 avril, elle a réussi à créer elle-même une robe absolument magnifique.

La robe de bal de Shami Oshun. Source : Shami Oshun

Shami a intégré une ancienne robe tube pour la base de son design et a fabriqué les fleurs mauves du bas de sa robe d'un tissu d'une autre robe qu'elle a faite l'année dernière.

"J'ai reçu de nombreux compliments", a indiqué Shami.

Shami et Diamond en route vers le bal. Source : Shami Oshun

Bien que la création semble parfaite, elle n'est pas sans défaut. Shami a raconté qu'elle a coupé le bas de sa robe vers la fin de la soirée parce que les fleurs étaient trop lourdes pour la tulle. Elle a expliqué au HuffPost qu'elle a emprunté des ciseaux à la sécurité et qu'elle et sa meilleure amie ont retouché l'ourlet à la salle de bain.

La robe modifiée après le passage à la salle de bain. Source : Shami Oshun

Cependant, Shami n'allait pas simplement jeter le tissu supplémentaire. Elle pourra assurément l'utiliser pour une future pièce.

"Je l'ai laissé au vestiaire", a-t-elle dit en riant. "Et après je l'ai ramené à la maison!"

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été adapté de l’anglais.

