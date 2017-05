Frustré par le compromis budgétaire, qui ne prévoit pas le moindre dollar pour son projet emblématique de mur à la frontière avec le Mexique, Donald Trump a fait mardi une irruption inattendue dans le débat en proposant de changer les règles de fonctionnement du Congrès.

Se tournant vers son compte Twitter, son mode de communication favori pour exprimer son agacement ou sa colère, le président américain est même allé jusqu'à souhaiter "un bon shutdown" (fermeture des administrations centrales) à l'automne pour faire bouger le système.

Or le sujet est particulièrement sensible au sein du parti républicain tant la spectaculaire paralysie de 2013, dont il avait été largement tenu pour responsable, a traumatisé ses élus.

Les relations entre la Maison Blanche et Capitol Hill font l'objet d'une attention renouvelée ces derniers jours car la réforme du système de santé est de nouveau à l'ordre du jour. Un peu plus d'un mois après un échec cuisant, les républicains tentent de nouveau d'abroger "Obamacare", mais l'issue du nouveau vote est très indécise.

The reason for the plan negotiated between the Republicans and Democrats is that we need 60 votes in the Senate which are not there! We....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 mai 2017