Parler aux animaux, un vieux rêve qui pourrait devenir réalité? C'est le pari d'une start-up suédoise, qui espère arriver à déchiffrer ce que disent les dauphins d'ici 2021, rapporte Bloomberg.

La société, Gavagai (en référence à la théorie sur le langage du philosophe Quine), n'est pas spécialisée dans l'éthologie, mais dans l'intelligence artificielle. Elle travaille notamment depuis quelques années au développement d'un algorithme capable de comprendre les différents langages humains.

Mais pour une durée de quatre ans, le programme va désormais être utilisé, en partenariat avec l'Institut royal de technologie suédois, pour tenter de trouver un sens aux sons produits par les dauphins.

Pendant tout ce temps, les chercheurs vont analyser les communications de dauphins en captivité et espèrent que le programme développé par Gavagai va réussir à isoler le signal dans le bruit, à donner un sens aux sons.

Le PDG de la société, Lars Hamberg, estime dans The Local que l'idée de communiquer à terme avec des dauphins est "très réaliste, au vu des récentes avancées dans la science et la technologie, notamment concernant l'intelligence artificielle du langage". Selon lui, l'avantage de son programme, c'est qu'il cherche du sens plutôt qu'une structure et apprend en se nourrissant d'exemples.

Reste à voir si le résultat sera à la hauteur du coup de publicité. Comme le rappelle National Geographic, si de nombreux chercheurs estiment que les dauphins ont la possibilité d'élaborer des systèmes complexes de communication, les preuves manquent à l'appel.

Qui sait, l'intelligence artificielle permettra peut-être de percer à jour celle, plus naturelle, des dauphins.





