Si vous avez peur de la roulette du dentiste, vous n'allez pas apprécier ce nouveau robot, mis au point par des chercheurs de l'Université de l'Utah. Pourtant, il pourrait grandement faciliter la chirurgie du cerveau, rapporte Seeker.

En effet, cette machine, qui ressemble à une perceuse à colonne classique, a pour but de forer... le crâne des patients. Et elle le fait très, très rapidement. Selon les tests réalisés par les scientifiques, elle va 50 fois plus vite qu'un chirurgien expérimenté. En moyenne, il ne lui faut que deux minutes et demi pour forer un crâne, contre plus de deux heures pour un humain.

Car faire un trou dans les os crâniens, c'est tout un art. Il y a tout un réseau de nerfs, d'artères et de veines qu'il faut éviter. C'est pour cela qu'actuellement, les médecins prennent leur temps en utilisant un foret à main.





Dans les blocs d'ici deux ans?

Pour autant, ce robot ne va pas mettre les chirurgiens au chômage, loin de là. Pour réaliser cette prouesse, la machine doit être nourrie avec les analyses des médecins. Ceux-ci doivent d'abord scanner la tête du patient, pour répertorier la localisation de chacun des obstacles à éviter, mais aussi tenir compte de la densité des os.

Ensuite, "le logiciel permet au chirurgien de choisir le chemin optimal pour aller d'un point A à un point B, comme avec Google Maps", précise A. K. Balaji, un des auteurs de l'étude. Pour l'instant, la machine n'a pas été testée sur de vrais patients, mais sur différents matériaux, puis sur des cadavres humains.

Les chercheurs, qui publient leurs travaux dans la revue Neurosurgical Focus, espèrent que leur robot fera son entrée dans les hôpitaux d'ici deux ans. Il devrait coûter moins de 100 000 dollars, précise CNN. Cette machine pourrait d'ailleurs être utilisée dans d'autres opérations chirurgicales, par exemple pour forer un trou dans une hanche afin d'y insérer une prothèse.