La circonscription de Poëti a été offerte à Francoeur

Radio-Canada a appris que la circonscription de l'ex-ministre des Transports Robert Poëti a été offerte au président de la Fraternité des policiers de la Ville de Montréal, Yves Francoeur. Ce dernier a confirmé avoir été approché, sur le compte Twitter de la Fraternité, précisant avoir sur-le-champ rejeté l'offre « de façon forte et sans équivoque ».

Selon nos informations, M. Francoeur aurait été approché au début de l'année 2017 pour vérifier s'il désirait faire le saut en politique et porter les couleurs du Parti libéral dans la circonscription de Marguerite-Bourgeoys, détenue par Robert Poëti.

Y.Francoeur confirme l'info de RDI. Il ajoute avoir, sur le champ, de façon forte et sans équivoque rejeté l'offre du PLQ. #polqc — FPPM (@FPPM_) 2 mai 2017

Cette démarche date de plusieurs mois, donc bien avant la sortie médiatique d'Yves Francoeur où il déclarait que des enquêtes concernant deux députés libéraux auraient été bloquées.

Le cabinet du premier ministre Philippe Couillard n'a pas voulu commenter pour l'instant. Mais, selon nos informations, il devrait affirmer qu'aucune démarche officielle n'a été faite auprès de M. Francoeur.

Rappelons que, vendredi, le député de Chomedey, Guy Ouellette, a affirmé, lors d'une entrevue au 98,5 à Montréal, que certaines personnes tentaient de le pousser vers la retraite.

« Depuis trois semaines, ça fait deux fois qu'on me place à la retraite et que des non-élus voudraient peut-être donner mon comté à quelqu'un d'autre », a-t-il affirmé. Il a ajouté quelques minutes plus tard : « Il y a d'autres de mes collègues pour lesquels on aurait déjà offert leur comté à d'autres personnes ».

Robert Poëti n'a pas tardé à réagir à la nouvelle. « S’il y en a qui ont pensé qu’après le remaniement, je m’en irais, et que le comté serait libéré, ils se sont trompés. Et moi, dans l’adversité, c’est plate à dire, mais je ne faiblirai pas, c’est pas vrai », a-t-il lancé à sa sortie du caucus du Parti libéral, après avoir précisé qu'il a l'appui des électeurs de sa circonscription.



Avec les informations de Nicolas Vigneault

