Radiohead offrira trois chansons inédites pour les 20 ans d'«OK Computer»

Pour célébrer les 20 ans d’OK Computer (sorti le 21 mai 1997), Radiohead proposera une édition spéciale de cet album culte comprenant 3 titres inédits : «I Promise», «Man of War» et «Lift».

Le coffret OKNOTOK comprendra, notamment, l’album en version vinyle, une cassette rassemblant de nombreux extraits des sessions d’enregistrement, et trois livrets relatant le processus créatif de Thom Yorke et de l’artiste Stanley Donwood.

La version numérique de OKNOTOK est attendue le 23 juin. Les coffrets (vendus au prix de 175 dollars canadiens) seront envoyés, pour leur part, au cours du mois de juillet.

OK COMPUTER (ÉDITION OKNOTOK) :

Disque #1

01. Airbag

02. Paranoid Android

03. Subterranean Homesick Alien

04. Exit Music (For a Film)

05. Let Down

06. Karma Police

07. Fitter Happier

08. Electioneering2

09. Climbing Up the Walls

10. No Surprises

11. Lucky

12. The Tourist

Disque #2

01. I Promise

02. Man of War

03. Lift

04. Lull

05. Meeting in the Aisle

06. Melatonin

07. A Reminder

08. Polyethylene (Parts 1 & 2)

09. Pearly*

10. Palo Alto

11. How I Made My Millions