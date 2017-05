ADVERTISEMENT

Pierre Karl Péladeau et Lucie Laurier ont foulé le tapis rouge de la première du film Bon Cop Bad Cop 2 au bras l’un de l’autre, mardi soir.

Interrogée à savoir si l’homme d’affaires et la comédienne forment bel et bien un couple, l’attachée de presse qui les accompagnait, Narimane Doumandji, a spécifié ne pas avoir de commentaire à formuler à ce sujet.

Or, Pierre Karl Péladeau et Lucie Laurier se sont bien présentés comme un duo uni mardi. Ils ont pris la pose ensemble devant les photographes, ont monté côte-à-côte les marches menant au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, où avait lieu la projection, et les plus observateurs n’ont pas manqué de remarquer la main protectrice posée par Pierre Karl Péladeau dans le bas du dos de Lucie Laurier, avant que ceux-ci ne s’éclipsent de la foule.

Bon Cop Bad Cop 2 prend l’affiche dans les cinémas le 12 mai. Lisez sous peu nos entrevues avec l’équipe du long-métrage – incluant Lucie Laurier – dans les prochains jours, dans les pages du HuffPost Québec.