«Que pensez-vous de l’autoroute 40?»

«C’est bruyant et laid.» «C’est pas beau.» «Sale!» «Ça a l’air triste.»

Voilà un portrait très peu flatteur de l’immense structure de béton, brossé par des passants qui l’«endurent» quotidiennement.

Cinq jeunes membres de l’Association des firmes de génie-conseil ont décidé de s’attaquer au problème.

«On faisait partie d’un groupe de bénévoles, puis on a entendu parler de l’initiative Je vois Montréal», mentionne Véronique Barry, responsable du projet à l’été 2016. «Et puis on s’est dit ‘‘pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas quelque chose pour notre ville?’’».

Est donc né le projet du Parallèle 40, grandement inspiré par la parc «Highline» de New York et de «MU», une murale réalisée par la TOHU sous l’autoroute 40. Les responsables n’ont pas tardé à s’associer à des organismes jeunesse, afin d’impliquer des jeunes dans l’embellissement de leur quartier.

La première phase du projet avait pour thème l’environnement et le paysage urbain de Montréal. Des artistes locaux ont ajouté leur vision de la métropole aux murales peintes par les jeunes et par les bénévoles.



Si le dessous de la Métropolitaine n’est pas invitant, la phase deux du projet avait pour but de changer la donne. Avec différentes variations de dessins de main, le directeur artistique Dave Lewis espérait remettre un peu d’humanité dans ce terrain hostile.

«L’autoroute n’a pas été construite en pensant aux gens», critique-t-il. «Sa construction a suscité beaucoup de controverse.»



Une colonne réalisée dans le cadre de la Phase 2 du projet.

«En génie-conseil, on n’est peut-être pas nécessairement connus pour les bonnes choses, et pourtant on a une expertise qu’on est capable de faire valoir», conclut Véronique Barry.

