Maison Privée lance une académie de barbiers

Atelier Frank & Oak Plus qu’une boutique de vêtements, l’atelier Frank & Oak, situé dans le Mile-End, est aussi un endroit où il fait bon se faire couper les cheveux et la barbe. Avec Simon Chercuitte aux commandes, un barbier qui a fait ses classes à Londres, vous serez entre bonnes mains. Après votre coupe, profitez-en pour refaire le plein de chemises ou siroter une bonne tasse de café, gracieuseté du café Névé. 160, rue St-Viateur Est, Suite 105

Blue Dog Barbershop Encore un endroit qui remplit plusieurs fonctions, le Blue Dog est non seulement un barbier, mais aussi un bar. Se faire trimer la barbe une bière à la main? On dit oui! Fort de plusieurs années d’expérience dans des salons traditionnels, Dan Marin vous coupera les cheveux et barbe sur rendez-vous dès 10h dans un environnement on ne peut moins conventionnel. 3958, boulevard Saint-Laurent

Sébastien Barbier L’objectif de Sébastien Barber? « Offrir un univers de soins appropriés et de qualité à l’homme moderne », peut-on lire sur le site de l’entreprise, situé sur la rue Sainte-Catherine depuis juillet 2014. Que vous soyez adepte des coupes classiques ou encore plus enclin à expérimenter, vous y trouverez votre compte. Le barbier offre, en plus des coupes et du rasage de la barbe, le rasage du torse et du dos. 1354, rue Sainte-Catherine Est

Notorious Barbershop Bébé de Corey Shapiro, ce salon de barbier fait partie des trois établissements que l’entrepreneur a choisi d’établir dans Saint-Henri, avec L’Archive et le Juicyyy Lab. Bar à jus, boutique de lunettes vintage et barbier, on peut certainement dire que Corey Shapiro n’a pas peur de s’éparpiller. Vous visiterez le barbier Notorious pour profiter de son ambiance originale et luxueuse. 4677, rue Notre-Dame Ouest