Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) remettra le 29 mai prochain à Montréal l'Ordre des arts et des lettres du Québec à 18 personnalités, dont Diane Dufresne, Yvon Deschamps et Win Butler et Régine Chassagne d'Arcade Fire.

L'actrice et metteure en scène Denise Filiatrault, la directrice du Théâtre du Nouveau Monde Lorraine Pintal, le producteur Roger Frappier, le chef de l’OSM Kent Nagano, le pianiste Charles Richard-Hamelin et le chanteur Florent Vollant recevront également la distinction.

La comédienne Kim Yaroshevskaya, le poète, romancier et essayiste Jacques Brault, le bédéiste Michel Rabagliati, le danseur Vincent Warren, le designer industriel Michel Dallaire, l’artiste visuel René Derouin et les mécènes Phoebe Greenberg et Pierre Lassonde ont également été choisis pour l’Ordre des arts et des lettres du Québec.

Toutes ces personnalités sont décorées grâce à leur apport exceptionnel à la vitalité et au rayonnement de la culture québécoise.

