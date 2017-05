Une frange avec les cheveux bouclés? Oui, c'est possible!

ADVERTISEMENT

Impossible d’adopter la frange quand on a les cheveux bouclés? Pas du tout, suffit simplement de savoir comment et surtout, de l’entretenir.

La longueur

Si on veut une frange passe-partout, on s’assure de ne pas la faire couper trop court. Les cheveux bouclés peuvent être imprévisibles et si on choisit de laisser la frange bouclée, on préférera une frange plus longue. Sans tomber dans les yeux, la frange devra au moins dépasser les sourcils si on veut qu’elle reste toujours facile à coiffer.

L’entretien

On doit prendre en considération si on lisse nos cheveux tous les jours, de temps à autre, ou jamais. Si on lisse toujours nos cheveux, on peut se permettre une frange plus courte, qui demandera plus d’entretien. Si on ne les lisse jamais, on s’en tient au conseil indiqué plus haut – pas trop court pour ne pas se retrouver avec un mini-toupet.

Le style

Si on veut être à la fine pointe de la mode, on choisit une frange fournie. Si on apprécie plus de polyvalence, on la garde plus longue, facile à manier, à porter sur le côté ou à attacher si nécessaire. On doit aussi considérer sa longueur de cheveux. Une frange trop courte sur une chevelure ultra-longue peut avoir l’air perdue dans un océan de cheveux, alors qu’une frange trop longue sur une coupe au menton aura tendance à disparaître facilement.

Les produits

On mise sur les sérums anti-frisottis et les huiles légères pour garder notre frange bien bouclée et en place. On veut l’hydrater sans la surcharger, la magnifier sans exagérer.