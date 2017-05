ADVERTISEMENT

On a eu droit à un grand malaise hier soir aux Échangistes alors que deux personnes, un garçon et une fille ont interrompu les entrevues de Pénélope McQuade en envahissant le plateau, sans invitation. C’est pour faire la promo d’une télé-réalité sur Snapchat que le duo a «crashé» le plateau. Ç’a pris quelques secondes avant que la régisseuse ne réagisse et ne demande gentiment aux deux individus de quitter les lieux.

En grande championne, Pénélope McQuade a rattrapé le coup en lançant à la blague de ne pas aller trop loin et en indiquant qu’ils pourront lui faire leur pitch directement à elle.

Richard Therrien du Soleil a capté ce moment assez bizarre et l’a partagé sur Twitter.

Vidéo des deux jeunes qui interrompent Les échangistes pic.twitter.com/k9AXa41CQS — Richard Therrien (@zaptele) May 2, 2017

On peut rapidement voir la déconfiture des invités Karine Vanasse et Jean-René Dufort ainsi que des musiciens du plateau! Disons que la sécurité aux Échangistes risque d’être renforcée dans le futur.

