Les meilleurs emplois sont surtout en techno mais il reste quelques surprises.

Le site web de recherche d'emplois Indeed.com a publié leur liste des 10 meilleures professions selon le salaire et la demande.

Au sommet de la liste trône le développeur full-stack (un développeur de logiciels confortable à travailler avec les technologies front-end aussi bien que back-end) avec un salaire annuel moyen tout juste au-dessus de 80 000 $. C'est l'emploi le plus en demande sur la liste avec des affichages de postes qui ont augmenté de 190 pour cent en moyenne chaque année entre 2013 et 2016.

Cependant, les deux professions en demande dont les salaires sont les plus élevés n'ont rien à voir avec la techno. Optométriste et agent immobilier sont tous deux sur la liste et viennent avec des salaires dans les six chiffres.

Chacun des emplois sur la liste rapporte un salaire moyen d'au moins 70 000 $.

Jetez un coup d'oeil ci-dessous aux 10 meilleures professions selon Indeed.com.

Salaire annuel: $85,675 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 187 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 13% Source: Indeed.com

Salaire annuel: $105,790 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 98 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 19%

Salaire annuel: $80,960 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 334 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 19%

Salaire annuel: $80,815 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 642 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 22%

Salaire annuel: $94,360 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 107 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 23%

Salaire annuel: $86,749 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 527 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 27%

Salaire annuel: $108,741 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 150 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 36%

Salaire annuel: $77,853 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 365 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 45%

Salaire annuel: $97,739 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 709 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 130%

Salaire annuel: $80,268 Nombre d'affichage de postes par million d'habitants: 1,167 Moyenne d'augmentation proportionelle d'affichages de postes chaque année entre 2013-16: 190%

