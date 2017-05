ADVERTISEMENT

Cette année, Veuve Clicquot célèbre le 5e anniversaire de la semaine Yelloweek sous le thème « CARNAVAL CLICQUOT ». Notre photographe JF Galipeau était de la partie pour immortaliser des styles de soirée lookés.

Le principe, du 1er au 7 mai prochain, la Yelloweek aura lieu simultanément au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique et se déclinera en de multiples événements et activités qui iront du brunch au souper, sans oublier les 5 à 7.

Pour les détails et les horaires de chacune des provinces, visiter : yelloweek.com.





