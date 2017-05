ADVERTISEMENT

Une photo de Justin Trudeau ressort, et c'est l'émeute sur la toile. Cette fois-ci, notre premier ministre a passé une veste de pompier alors qu'il était en visite à Régina la semaine dernière, et les commentaires ont évidemment fusé. On ne pourra pas dire que Justin suscite l'indifférence!

Voici la publication officielle de la caserne de pompiers de Régina.

We are honoured to have PM @JustinTrudeau and Min of Public Safety & Emergency Preparedness @RalphGoodale visit Regina Fire Station 4 @YQR pic.twitter.com/mFikQpTV5a — Regina Fire (@Regina_Fire) 27 avril 2017

Voici les réactions qui ont suivi.

«Je crois que ma maison est en feu. »

I think my house is on fire. @nadine_pinto https://t.co/0dzk1SUwWh — Melanie Liü (@mlxiv) 29 avril 2017

« Nous avons Trump, le Canada a CECII! »

We get Trump's uglass and Canada gets THIS 😕https://t.co/9y9NgN5KkK — Taylor (@Taylor_4l) 27 avril 2017

« Ce genre de nouvelles qui me fait vibrer...»

The type of news I live for:https://t.co/7bDnPCd7sE — abigail :) (@ethereaIroses) 28 avril 2017

