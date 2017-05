Guy Jodoin se confie sur son divorce difficile

ADVERTISEMENT

C’était la dernière de la saison hier pour Accès Illimité. Jean-Philippe Dion, Anouk Meunier et Maripier Morin ont conclu l’année en beauté avec Michel Louvain et Guy Jodoin qui a parlé du syndrome de l’imposteur, mais surtout du divorce «féroce» qu’il a vécu en 2013. Son ex-femme, Marie-Hélène Michaud, et lui avaient vécu ensemble pendant 20 ans et la rupture ne s’est pas faite en douceur, loin de là.

L’animateur a, entre autres, raconté à Anouk Meunier qu’il avait gagné un prix au Gala Artis durant cette période et qu’il avait profondément souhaité ne pas être vainqueur, ne serait-ce que pour ne pas avoir à aller sur scène. Il explique aussi qu’il était très difficile pour lui de garder son sourire dans ces moments difficiles, mais qu’il se devait de le faire pour son métier. «Vivre cette rupture-là dans l’œil du public, ç’a été hyper difficile», a-t-il confié.

Il a aussi raconté que son divorce a été un sujet tabou avec ses enfants pendant longtemps, parce qu’il avait de la difficulté à en parler ouvertement. Heureusement, l’animateur et comédien va beaucoup mieux aujourd’hui!

