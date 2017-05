ADVERTISEMENT

Le réseau américain ABC et le site Breaking Belize News rapportent que les corps de la Canadienne Francesca Matus et de son compagnon américain ont été retrouvés. Des recherches étaient en cours au Belize, en Amérique centrale, après la découverte du véhicule appartenant à l'Ontarienne de 52 ans. Francesca Matus et son conjoint étaient portés disparus depuis mercredi.

