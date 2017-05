ADVERTISEMENT

Quelqu'un qui n'aime pas les sandwichs au fromage fondant, est-ce que ça existe? On en doute!

C'est pourquoi Resto Québec organise depuis 3 ans un festival mettant en vedette le grilled cheese. Plus de 100 restaurants participants à Montréal et Québec proposeront des sandwichs décadents et originaux.

L’objectif du festival est de sortir les restaurateurs de leur zone de confort en ajoutant des recettes inédites à leur menu pour la durée du festival et aussi d'amener les gens à essayer de nouveaux restaurants.

Alors qu'attendez-vous?

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des grilled cheese proposés cette semaine. Avouez que ça fait saliver!