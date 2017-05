7 choses que vous devez savoir sur la grosseur du pénis

ADVERTISEMENT

On dit que ce n’est pas la taille du bateau qui compte, mais comment il navigue. Ça n’empêche tout de même pas certains hommes d'être (vraiment) préoccupés par la grosseur de leur verge.

Et peu importe comment vous mesurez la taille du sexe, tout le monde veut s'assurer et être réassuré qu’ils sont « normaux ».

Alors, voici sept choses que tout le monde devrait savoir à propos de la taille du pénis.

1. La taille de votre main (ou pied) ne compte pas

Ah cette vieille croyance. C’est l’une des plus anciennes, et jusqu’à maintenant la plupart des études ne démontrent aucun lien entre la main et le pénis.

En fait, des recherches effectuées en 2016 ont révélé, en matière de pieds et de mains, que la taille du deuxième et du quatrième doigt d’un homme pourrait corréler vaguement avec la taille du pénis, mais le reste des preuves présentées demeure très fragile, voire incertain.

2. Mais où vous vivez dans le monde peut faire la différence

La taille de vos pattes n’influence probablement pas votre virilité, mais vos origines le peuvent. Des cartes du monde créées par le graphiste Martin Vargic ont montré comment les données entre les différents pays varient considérablement.

Les Africains et personnes issues de certaines parties de l’Amérique du Sud – y compris la Colombie et le Venezuela – sont plus gâtés par la nature que leurs cousins européens et asiatiques, ces derniers étant les moins chanceux. Désolé messieurs.

3. La mesure moyenne d’un pénis en érection est de 5,2 pouces ou 13,2 cm

Alors qu’on sait maintenant que la taille varie énormément autour du globe, une étude réalisée auprès de 15 000 hommes de partout dans le monde a conclu que la taille moyenne du pénis est de 5,2 pouces ou 13,21 cm, avec une circonférence de 4,6 pouces ou 11,68 cm.

Et si vous vous sentez inconfortable avec cette nouvelle, laissez-nous vous rappeler que seulement 2,28% de la population mâle a un pénis anormalement trop petit. Vous vous sentez mieux?

4. La grosseur du pénis importe aux femmes que lors des « one night »

Si ces statistiques n’ont pas aidé à vous rendre plus en confiance avec votre membre, alors vous devriez savoir que des études ont démontré que la taille du pénis ne comptait pas pour les femmes amoureuses, à moins d’avoir une aventure d’un soir.

L’étude (avec un échantillon assez petit, doit-on préciser) a révélé que seul le sexe sans lendemain amenait les femmes à préférer les plus gros pénis au lieu des moyens, mais assez curieusement, elles n’étaient intéressées que par la circonférence et non pas la longueur. Intéressant.

5. Mais la taille du pénis compte pour les autres hommes

Même si vous êtes à l’abri du jugement de la gent féminine, il semblerait que les hommes soient préoccupés par le regard des autres hommes qui jugent leur paquet.

Des études ont démontré que les hommes jugent l’attribut de leurs compères dans le vestiaire ou lorsqu’ils sont en maillot. Il semblerait que les plus membrés soient les plus respectés.

6. Les hommes avec de plus gros pénis ont plus tendance à être trompés

Si vous impressionnez vos amis masculins avec ce que vous avez sous la ceinture, des études ont révélé que les femmes mariées à des hommes avec une grosse verge étaient plus susceptibles d’aller voir ailleurs.

En fait, chaque pouce supplémentaire augmente la probabilité que les femmes les trompent de 1,5 fois. Vous ne pouvez pas tout avoir.

7. Ce sont les Allemands qui ont subi leur plus d’agrandissement du pénis dans le monde

Même s’ils ne sont pas au bas de la liste en termes de taille, les Allemands semblent complexés, comme le pays est l’endroit où il y a le plus d’interventions pour agrandir la verge dans le monde entier.

En fait, il y a eu un grand total de 2786 procédures sur les quelque 15 414 subis sur la planète en 2013. Peut-être que ce sont ces saucisses extra larges présentées sur la rue qui les complexent.

VOIR AUSSI :