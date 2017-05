La police de Toronto a érigé un périmètre de sécurité près d'une intersection très achalandée de la métropole en fin d'après-midi lundi, en pleine heure de pointe.

De la fumée s'échappait d'une grille d'aération et des explosions ont été entendues.

Un policier sur place ordonnait aux passants de s'éloigner du secteur, près des rues King et Yonge.

Selon la police, on ne signalait aucun blessé dans l'immédiat.

La cause des déflagrations et l'origine de la fumée n'étaient pas connues.

.@CBCNews I swear in this one.

This was 20 seconds after first explosion. I had just walked across those grates. pic.twitter.com/MoJj4Aa10w

