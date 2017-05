Le livre 300 raisons d'aimer Montréal arrive en librairie

ADVERTISEMENT

Après New York, San Francisco et Paris, voilà que Montréal aura son propre guide 300 raisons d'aimer. La collection de livres «300 raisons d'aimer...» lancée par la journaliste Marie-Joëlle Parent en 2015 continue de faire des petits. 300 raisons d'aimer Londres écrit par Geneviève Borne sera publié en juin et voilà que 300 raisons d'aimer Montréal arrivera en librairie le 10 mai prochain.

Le livre sera bonifié de 75 raisons supplémentaires d'aimer la ville pour souligner les festivités du 375e anniversaire de Montréal. Guy A. Lepage, Coeur de pirate, Jean-René Dufort, Mitsou, Sugar Sammy et plusieurs autres personnalités québécoises partagent leurs coups de coeur.

L'auteure du livre, Claire Bouchard (Dévorer Montréal publié en 2013), a voulu rendre hommage à sa ville depuis maintenant plus de 20 ans. Originaire de la Côte Nord, elle débarque à Montréal dans la vingtaine et tombe en amour avec sa ville d'option.

« Ça a été toute une aventure de rédiger ce guide sur Montréal, mais je suis vraiment fière du résultat. J'ai hâte qu'il arrive en librairie! »

Vous trouverez dans ce livre des points d'intérêt de la ville qui méritent notre attention allant des parcs enchanteurs aux œuvres d’art public, en passant par des sentiers pédestres, des commerces et entreprises locales qui méritent d'être connus. On y retrouve également de nombreuses activités qui sortent des sentiers battus comme la pêche sur les eaux du Saint-Laurent.

« La qualité de pêche qu’offre le Saint-Laurent est étonnante. Et avis aux sceptiques : de récentes études démontrent que les poissons du Saint-Laurent sont sains et parfaitement comestibles. »

L'auteure, résidente du quartier Rosemont, a surtout voulu faire sortir les gens du centre-ville et du Vieux-Port pour leur montrer la ville autrement. « Montréal est une ville de quartier. Ce sont ses quartiers qui font de Montréal ce qu’elle est », explique-t-elle.

Le livre propose aussi beaucoup de restaurants, un des dadas de l'auteure qui est une foodie pleinement assumée. On y retrouve autant des tables d'exception que ses bouis-bouis de prédilection. Parmi les 600 recommandations que vous trouverez dans 300 raisons d'aimer Montréal, on compte plus de 240 restaurants, cafés et bars.

« J’aime les restos oubliés, qui existent depuis longtemps, mais dont plus personne ne parle. Ceux qui sont délaissés au profit des restaurants qui sont la saveur du mois. »



Nous avons-vous donné assez de bonnes raisons d'acheter le livre?