Un échange entre Trump et les journalistes rappelle tout ce qui les sépare

Effet miroir. Samedi 29 avril se tenait le traditionnel dîner des correspondants à la Maison Blanche, soirée au cours de laquelle la presse et l'administration en place se retrouvent pour échanger et où Barack Obama avait pris l'habitude de briller par ses traits d'humour. Un rendez-vous que Donald Trump a bien pris soin de snober, poursuivant ainsi sa campagne anti-médias.

Et alors qu'il s'en prenait à la presse dans son discours organisé en Pennsylvanie, un contraste saisissant s'est présenté aux téléspectateurs, comme le montre notre vidéo en tête d'article. Pratiquement au même moment, et pendant que Donald Trump se félicitait d'avoir évité un tel "bourbier", le représentant des journalistes accrédités à la Maison Blanche mettait en garde sa profession contre les menaces de plus en plus présentes contre leur liberté d'expression.

Une mise en abîme révélatrice qui rappelle énormément la première conférence de presse donnée par le président américain... pour s'en prendre plus violemment que jamais aux journalistes.