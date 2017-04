Près d'un an après la fin des travaux de la portion fédérale du pont Honoré-Mercier, le gouvernement du Québec opte finalement pour la construction d'une nouvelle structure en direction de la Rive-Sud de Montréal.

Selon le ministre des Transports, Laurent Lessard, la construction d’une nouvelle structure à côté du pont actuel est la meilleure option. Par voie de communiqué, il a indiqué que cela « représente le meilleur investissement tant d'un point de vue financier que technique, humain et environnemental. »

« La nouvelle structure sera érigée en parallèle à l'axe actuel, ce qui permettra d'achever ces travaux plus rapidement et plus efficacement. » - Pierre Moreau, président du Conseil du trésor