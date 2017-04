«Orange is the New Black»: Netflix victime d'un pirate informatique

ADVERTISEMENT

La saison 5 de la série "Orange is the new black" sera-t-elle dévoilée plus tôt que prévu par Netflix? L'hypothèse est avancée par plusieurs médias américains, alors qu'un groupe de hackers a annoncé samedi 29 avril avoir fait fuiter la quasi-totalité de la dernière saison de l'une des séries les plus suivies sur la plateforme de vidéos à la demande.

Sous le nom de "The dark overlord" (que l'on pourrait traduire par "le grand chef des ténèbres"), le groupe de hackers a mis en ligne les épisodes 1 à 10 sur le site de téléchargement The Pirate Bay. La saison 5 comporte en tout 13 épisodes.

Dans les commentaires laissés sous le lien de téléchargement, les internautes semblent accréditer la disponibilité des dix épisodes, décrits comme "très regardables même s'ils sont seulement en 720x480".

We are releasing the remainder of OITNB Season 5. Direct link to DL episodes: https://t.co/kcQZvwEsnx — thedarkoverlord (@tdohack3r) 29 avril 2017

"Nous sortons le reste des épisodes de la saison 5 de OITNB. Voici le lien direct pour télécharger les épisodes".

Netflix a publié un communiqué indiquant que la plateforme était "au courant de la situation", d'après le New York Times. "La sécurité d'un sous-traitant utilisé par plusieurs studios de production a été mise en danger, les autorités compétentes sont à la manœuvre", explique encore la plateforme. D'après le New York Times, les failles sont venues des studios de post-production Larson.

Les nouveaux épisodes devaient sortir le 9 juin. Netflix n'a pas encore dit si leur sortie allait être avancée.

"Il est encore temps de sauver votre peau"

Les hackers n'avaient semble-t-il pas (seulement) l'intention de semer la pagaille chez Netflix. Ils avaient en fait menacé le groupe de faire fuiter des fichiers s'ils ne répondaient pas à leur demande de rançon, comme ils l'expliquent dans un communiqué.

"Netflix a manifestement reçu notre message, vu qu'ils ont fait des déclarations publiques à ce sujet et ont été les premiers à télécharger un exemplaire de leur propre oeuvre (salut, 69.53.235.76!) - ils continuent pourtant de rester sourds à nos demandes. Cette information à l'esprit (et le fait que ce n'est pas drôle de laisser les gens miroiter), nous avons décidé de diffuser les épisodes de OITNB, après de longues discussions au bureau, où il y avait de l'alcool. Néanmoins, nous étions tellement en avance quand nous nous sommes procuré ces épisodes que la post-production n'en était même pas aux épisodes 11 à 13. Peut-être que Netflix envisagera de dévoiler la saison plus tôt maintenant qu'on a craché le morceau?"

Dans ce communiqué en forme de menace, le groupe indique qu'il possède aussi des fichiers des chaînes ABC, National Geographic, Fox et IFC. "Ce n'est pas fini", met-il en garde.

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore. — thedarkoverlord (@tdohack3r) 29 avril 2017

"Qui sera le prochain sur la liste? Fox, IFC, Nat Geo, et ABC. Oh, on va tellement bien s'amuser. On ne joue plus"

Le groupe est même carrément menaçant à l'égard de Netflix: "ça ne devait pas se passer comme ça, Netflix. Tu vas perdre beaucoup plus d'argent là dedans que si tu avais répondu à notre offre modeste. Nous avons honte de respirer le même air que toi. Nous pensions qu'une boîte aussi pragmatique que toi verrait et comprendrait les bénéfices d'une coopération avec une entité raisonnable et clémente comme la nôtre. Et, les autres: il est encore temps de sauver votre peau. Nos offres sont toujours sur la table -pour l'instant."

Le groupe "The dark overlord" n'en est pas à son premier fait d'armes. En janvier, ils s'étaient attaqués au réseau d'une association d'aide aux victimes du cancer, réclamant 43 000 dollars en échange de leurs données, raconte le New York Times. L'été dernier, ils s'en étaient pris à des sociétés pharmaceutiques américaines ainsi qu'à une compagnie d'assurance, et étaient parvenus à vendre sur le dark web les données récoltées.

D'après le magazine américain Forbes, télécharger les épisodes dévoilés par les hackers peut toutefois s'avérer dangereux: "les avocats de Netflix vont sans doute enregistrer les adresses IP en raison de la nature exceptionnelle de cette fuite", écrit le journal.