Marijuana: un consultant prévoit une croissance très rapide des ventes

Un consultant américain embauché par le gouvernement fédéral pour évaluer le marché éventuel de la marijuana à des fins récréatives au Canada affirme que les gouvernements légalisant le cannabis doivent s'attendre à des croissances des ventes "incroyablement élevées" dans les quelques premières années, alors que les criminels sont graduellement écartés du marché.

Adam Orens, partenaire fondateur du Marijuana Policy Group, a indiqué qu'il n'était pas encore autorisé à discuter de ses conclusions sur le futur marché de la marijuana étant donné que son organisation est liée par contrat avec Santé Canada.

Néanmoins, les évaluations du groupe pour le secteur du cannabis réglementé au Colorado laissent croire que le Canada peut s'attendre

à ce que son propre secteur génère des milliards de dollars chaque année en retombées économiques directes et indirectes.

Le secteur de la marijuana au Colorado a généré près de 2,4 milliards $ US en retombées économiques en 2015, a créé 18 000 emplois à temps plein et a entraîné 121 millions $ US en revenus fiscaux dans les coffres de l'État, a indiqué le groupe de M. Orens dans une étude dévoilée l'automne dernier.

Une conclusion clé de l'étude sur le Colorado est que les entreprises dans un environnement nouvellement légalisé devraient se préparer pour des croissances marquées des ventes dans les quelques premières années, alors que les transactions souterraines migrent vers le marché réglementé, a souligné M. Orens.

Sa firme établie à Denver a montré que les ventes de marijuana réglementées au Colorado avaient bondi de 42,4 pour cent entre 2014, la première année de l'autorisation de la marijuana à des fins récréatives dans cet État, et 2015, lorsqu'elles ont totalisé 996 millions $ US.

"Nous avons connu des taux de croissance des ventes incroyablement élevés d'une année à l'autre", a dit le partenaire fondateur du Marijuana Policy Group en entrevue, ajoutant que le groupe s'attendait à des bonds similaires dans d'autres endroits réglementés tels que l'État de Washington, la Californie et l'Oregon.

"Il s'agit de la transformation d'un marché existant informel en un marché formel et réglementé, et on pourra observer plusieurs années de croissance très rapide", a-t-il ajouté.

Après le bond initial, l'étude sur le Colorado prédit des croissances des ventes considérablement plus lentes, en fonction d'un marché souterrain qui se sera fait graduellement avaler. Le rapport projette une croissance des ventes de 13,1 pour cent au Colorado en 2020.

