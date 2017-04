Ce comédien s'est chargé de faire rire au dîner des correspondants de la Maison Blanche

ADVERTISEMENT

C'est une tradition incontournable de la vie politique américaine. Tous les ans, le temps d'un dîner, les journalistes qui suivent au quotidien le président américain se retrouvent, le plus souvent en présence du locataire de la Maison Blanche. L'occasion de se moquer de et avec celui qui dirige le pays. Mais pour ce qui aurait dû être sa première, Donald Trump a préféré décliner l'invitation pour tenir à la place un meeting dans lequel il n'a pas épargné la presse.

En son absence, c'est un comédien qui a été appelé pour divertir l'assistance: Hasan Minhaj, notamment connu outre-Atlantique pour sa participation au programme parodique de Comedy Central "The Daily Show". Et le jeune homme n'a évidemment pas boudé son plaisir, s'en donnant à cœur joie au moment de taper sur le président américain, son entourage et même la presse américaine, comme le montre notre vidéo en tête d'article.

Terminant sur un ton plus sérieux, Hasan Minhaj a regretté l'absence de Donald Trump, qui brise un symbole fort de ce dîner annuel. "Nous sommes là pour célébrer la liberté d'expression, et il n'y a que dans ce pays qu'un jeune Indien et Musulman peut monter sur scène et se moquer du président." Et d'ajouter l'importance de ce dîner pour le reste du monde: "C'est une preuve que même le président ne peut se dérober face à la liberté d'expression"

"Mais le président n'est pas venu. Parce que Donald Trump se moque de la liberté d'expression. L'homme qui tweete tout ce qui lui passe par la tête refuse de reconnaître la loi qui lui permet de le faire."