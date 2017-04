Rapports d'impôt: encore quelques heures pour les transmettre sans pénalités

Les vins, les bières et les spiritueux seront légèrement plus chers dès lendemain du budget. Le budget fédéral prévoit que les taux de droit d’accise augmenteront de 2%, puis augmenteront en fonction de l’indice des prix à la consommation à partir de 2018. Concrètement, il en coûtera 0,01$ de plus pour un litre de vin.

Le gouvernement a décidé de tenir compte d’une analyse supplémentaire pour favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes. Il veut ainsi s’assurer que les décisions du gouvernement donnent des résultats plus équitables et plus justes.