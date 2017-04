Frappes françaises près de la frontière Mali-Burkina Faso

ADVERTISEMENT

L'armée française a annoncé dimanche que sa force régionale au Sahel avait tué ce week-end « plus d'une vingtaine de terroristes » qui se cachaient dans une forêt située près de la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. Au début avril, un soldat français avait été tué au Mali non loin de là. Le Mali, qui fait face à une recrudescence des attaques de groupes islamistes malgré la présence des forces françaises dans la région, a annoncé samedi une prolongation de l'état d'urgence de six mois.

