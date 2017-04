Après l'espace et la route, Elon Musk s'attaque aux sous-sols

ADVERTISEMENT

Il a beau être multimilliardaire, posséder certaines des sociétés les plus innovantes au monde et ravir le cœur des plus belles femmes de la planète, Elon Musk a les mêmes problèmes que vous. Si, si vraiment. Sa dernière lubie? Les embouteillages aux heures de pointe. Mais, puisqu'il est au moins aussi riche qu'il est visionnaire, l'homme d'affaires sud-africain a décidé de mettre les moyens pour remédier à ses soucis.

En l'occurrence, voici "The Boring company", une entreprise dont le nom joue sur le double sens de boring, qui signifie aussi bien "creuser" que "ennuyeux" (pour parler des bouchons, donc). Car oui, comme le montre notre vidéo en tête d'article, son objectif est de creuser sous terre pour éviter les embouteillages, et ce grâce à d'immenses tunnels disposés sur plusieurs niveaux. Un projet qu'Elon Musk ne compte pas accomplir à court terme, mais auquel il compte bien commencer à accorder un peu de son précieux temps...