Chromatic 2017 en quatre volets

La 8e édition du festival Chromatic se tiendra du 24 mai au 1er juin. Les organisateurs ont dévoilé jeudi la programmation de l’événement voué à la créativité artistique montréalaise.



À l’Arsenal ou au Studio L’Éloi, performances, conférences et ateliers seront au menu. La manifestation réunira 48 artistes pluridisciplinaires répartis dans quatre volets distincts: Expo Chromatic, Nuit Chromatic, Chromatic Kids et Chromatic Pro.



La nuit d’ouverture proposera une sélection d’artistes visuels et musicaux issus de la scène locale comme Vincent Lemieux, Woulg & Push 1 Stop, VINO (Vincent Noel) ou Ollygram (Olivier Simpson).



Tout au long du festival, une douzaine d’œuvres numériques seront présentées dans l’écosystème de C2 Montréal. Citons par exemple l’œuvre Stories of Mechanical Music de Myriam Bleau proposant un parcours d’exploration sur le thème de la perception de la réalité par la manipulation, le détournement et le questionnement.