ADVERTISEMENT

Il n’y a pas à dire, la Slovénie pique la curiosité de nombreux touristes depuis l’investiture du mari de la Première Dame des États-Unis, Melania Trump. D’ailleurs, ce phénomène a donné naissance à une multitude de sites web et de tours guidés slovènes mettant en lumière les anciens lieux fréquentés par la célébrissime First lady.

Vous n’êtes fort probablement pas familiers avec ce charmant pays, mais il y a fort à parier que vous êtes déjà tombés sur ses populaires attractions telles que le lac Bled ou le château de Predjama, construit il y a 800 ans à même une grotte montagneuse.



Ce qui constitue dorénavant un pays indépendant depuis 1991 fut tour à tour un territoire yougoslave, italien, austro-hongrois et allemand. Le petit pays se parcoure du nord au sud en moins de cinq heures de route, ce qui permet de skier dans les Alpes juliennes en matinée et baguenauder sur la côte méditerranée en après-midi.

Le pays est sécuritaire, Venise est située à une heure en voiture de Piran (une destination balnéaire prisée bordée par la mer Adriatique), il est facile de converser avec les locaux en anglais, les artères sont remarquablement propres, la gastronomie locale est épatante et une multitude d’attractions et de sources thermales feront le bonheur les visiteurs. Qu’il s’agisse de villages médiévaux, de son climat méditerranéen, de ses décors alpins, de ses activités en plein air ou de la visite de l’une de ses 12 000 caves souterraines datant de l’Antiquité, le pays de Mme Trump combine le meilleur de ses voisins (soit la Croatie et l’Italie), mais à un prix infiniment moins prohibitif.

Au fait, ce pays est la capitale verte de l’Europe.

Close  Le meilleur de la Slovénie, une destination en pleine effervescence sur  

As Aperitivo

Cream cake







Hotel Slon

Hôtel Kempinski

Hôtel Kempinski

Hôtel Kempinski

Hôtel Kempinski









Le funiculaire menant au château

Les caves de Skocjanske

Les portes d'une église de la capitale.

























 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Carnet d’adresses :

Lac Bled

La mythique photo romanesque d’une église trônant sur une île lilliputienne au milieu d’un lac a fait le tour du globe. Pour s’y rendre, il faut emprunter une embarcation traditionnelle du nom de pletna, sinon on file vers la forteresse qui le contemple, d’où l’on tire profit du meilleur point de vue de la région.

Garden Village

Le glamping a la cote dans ce pays, mais ce site élève la pratique de cette activité à des proportions stratosphériques. Maisons dans les arbres avec douches privées extérieures, un ruisseau débordant de poissons, un potager où les visiteurs peuvent cueillir des baies et des herbes dans un havre de paix dont le parti pris écologique séduit. Le summum: le restaurant, campé dans une ancienne serre dont les tables sont recouvertes partiellement de gazon. Plats soignés, présentation raffinée. Cadre exceptionnel à quelques minutes du lac Bled. Il faut le voir pour le croire!

Le domaine de Lipica

Les enfants raffoleront d’une balade en calèche, d’une visite guidée des étables et d’aller à la rencontre des prisés chevaux blancs ayant fait la renommée de la Slovénie jadis.

La région de l'Istrie



Palmiers, figuiers et oliviers, eau émeraude, villages datant du Moyen-Âge, cieux baltiques, vignobles bordant les routes pittoresques du nord de la frontière italienne, l’Istrie est une région au sud de la Slovénie aussi ravissante que l’Italie et la Croatie, mais beaucoup plus abordable - du moins pour le moment. Il est possible de séjourner dans un gîte digne de la Toscane tel que le St Daniel pour 85€ par nuitée et d’y déguster un cru local dit d’exception pour moins de… 23€ la bouteille. Au fait: les vins slovènes vous laisseront bouche bée et feront le bonheur des amateurs des œnophiles, car ils jouissent du même terroir et climat que les vins du nord de l’Italie… Leur jambon cru et leur huile d’olive sont par le fait même remarquables.

Vous ne manquerez pas de déguster leur dessert phare, le cream cake, ainsi que de ramener à la maison du sel issu des marais salants de Sečovlje, une région balnéaire reconnue pour ses cures bien-être et centres de thalassothérapie de calibre mondial. Leur sel serait prisé par le chef Jamie Oliver, raconte-t-on.

Piran est LA ville portuaire où décrocher, explorer ses venelles exiguës fleuries, se baigner dans l’eau saline et déguster de succulents poissons. Chaque coucher de soleil qui enveloppe les chaumières recouvertes de tuiles romaines orangées est un spectacle grisant.

Un impératif : s’attabler à la terrasse d’un fastueux hôtel bardé de 5 étoiles à Portorož, plus précisément l’hôtel Kempinski. On y sert un délectable lunch pour moins de 20€.

Ljubljana

Lou-bli-a-na est une métropole de taille moyenne et la capitale du pays. Son intérêt relève de sa vieille ville, de son coeur historique piétonnier, de son château surplombant la citée et de ses grâces architecturales dont le Three Bridges et ses rives joliment habillées de cafés et terrasses. Romantique à souhait, le magasinage y est varié. Nos adresses: Pentlja trgovina s konceptom pour les accessoires bien chinés et bijoux ainsi que Marjeta Grošelj Handbags pour ses sacs en pièces uniques en cuir faits à la main stylisés.

À ne pas manquer chaque vendredi du mois: l'événement Open Kitchen, en plein air et adjacent au marché, où l’on peut déguster les plats d’une vingtaine des meilleurs restaurants du pays. L’offre est abordable, le cadre, lui, est festif et enchanteur.

L’Hôtel Slon est un 4 étoiles central et offre des chambres élégantes pour moins de 150$ par nuitée. Pour les budgets restreints; l’ Hôtel Park est simple, mais convenable, certifié Éco-label et propre.

Pour une vue inégalée, il faut monter à bord du funiculaire menant au château érigé au sommet, juste avant le coucher du soleil puis aller prendre un verre de sauvignon blanc au As Aperitivo, planque fétiche des locaux.

Štanjel

Chta-niel . Pittoresque bled médiéval pédestre où le temps s’est arrêté, non loin de Trieste, en Italie. Armez-vous d’un appareil photo! Minuscule, il ne compte aucun commerce sur place. Un impératif.

Château Predjama

Le monument de 800 ans est l’un des 200 châteaux que le pays répertorie. La mythique demeure érigée à flanc de montagne, c’est bien elle! Cette dernière servait de refuge secret au Moyen Âge.

Les caves de Skocjanske

Hallucinant. Une rivière impressionnante, une multitude de stalagmites et stalactites, en voilà une visite que vous ne regretterez pas de sitôt. Le parcours à pied totalise près de trois kilomètres. Nul doute pourquoi ces caves figurent sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO!

VOIR AUSSI :