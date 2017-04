The Cranberries à Montréal en version acoustique

ADVERTISEMENT

Gros retour en vue après 25 ans d’absence. Le groupe The Cranberries a lancé vendredi son nouvel album Something Else composé de chansons originales et plusieurs gros succès en version acoustique ou orchestrale.

Pour marquer l’occasion, la formation irlandaise dirigée par la chanteuse Dolores O'Riordan sera en tournée mondiale dès la rentrée avec un arrêt à la Maison symphonique de Montréal le 23 septembre prochain. Ils seront sur scène entourés d’un quatuor à cordes.

Outre les classiques, Linger, Zombie, Dreams et Ode To My Family, le nouveau disque – dont le titre renvoie au premier album du groupe intitulé Everybody Else –, est également composé de trois nouveaux morceaux comme la pièce Why.