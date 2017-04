Votre guichet floral unique : quelles fleurs planter et comment en prendre soin

ADVERTISEMENT

Quoi de plus réjouissant qu’un jardin en fleur ? Il faut un peu de travail pour y arriver, et des connaissances de base sur le choix et l’entretien des fleurs sont la clé du succès de votre jardin. Voici donc, pour vous mettre sur la bonne voie, une sélection de six espèces parmi les plus populaires et plaisantes à regarder, présentée en collaboration avec PRO-MIX.

Peu importe sa configuration, le terreau premium pour jardin de PRO-MIX est idéal pour embellir votre petit coin de terre. Utilisant la technologie naturelle « secrète » MYCOACTIVE, ce terreau prêt à utiliser composé de tourbe est idéal pour améliorer la qualité de votre sol, qu’il soit dans un jardin communautaire ou devant votre résidence.