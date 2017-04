Lulu Hughes en rémission de son cancer

ADVERTISEMENT

Bonne nouvelle : la santé de Lulu Hughes se porte mieux. La chanteuse, qui célébrera ses 50 ans le 14 mai, a laissé savoir jeudi qu’elle est présentement en rémission du cancer du sein qui l’affligeait depuis l’été dernier.

Après plusieurs mois de chimiothérapie, de radiothérapie et une opération, Lulu Hughes est ainsi prête, en ce début d’été, à reprendre le micro. Elle sera d’ailleurs en prestation avec les Porn Flakes pour un hommage à Janis Joplin le vendredi 5 mai prochain, au bar-spectacle Quartier de Lune, à Québec. Le 15 juillet, elle sera de passage au Festival international du blues de Tremblant, pour présenter son concert Lulu chante Janis.

On a pu constater, à Belle et Bum, le mois dernier, que Lulu Hughes est toujours très en voix et en forme, malgré l’épreuve qui l’a assaillie. Elle a notamment fait pleurer son vieil ami Normand Brathwaite en interprétant, entre autres, La voix que j’ai, d’Offenbach. Au total, elle a offert quatre morceaux pendant l’émission, et a même donné dans l’opéra en incarnant la pièce pour soprano O mio babbino caro, de l’opéra Gianni Schicchi. C’est d’ailleurs l’un des grands rêves professionnels de Lulu Hughes, de se produire accompagnée d’un orchestre symphonique. Et, preuve que le public reconnaît toujours son talent et s’inquiète de son état, la vidéo de Belle et Bum la mettant en vedette a déjà été visionné plus de 242 500 fois sur le web.

La rockeuse animera par ailleurs l’événement yoga-concert Venez transpirer pour la vie, le 17 juin, au parc Vincent d’Indy de Boucherville. Tenu dans le cadre du programme Grand Défoulement, de la Fondation québécoise du cancer, le rassemblement comptera aussi parmi ses têtes d’affiche Bruno Pelletier, Luce Dufault, Alex Perron et Rick Hughes, frère de Lulu et ex-candidat à La voix.

Lulu Hughes est de surcroît marraine, avec Dominique Michel, de la Fondation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, établissement où elle a reçu les soins pour son cancer.

«Les derniers mois ont été très durs, a reconnu la principale intéressée dans un communiqué. En plus de devoir combattre le cancer, j’ai perdu ma mère en début d’année, elle aussi victime de cette terrible maladie.»

«Maintenant, je me sens en pleine forme pour reprendre à fond ma carrière et chanter avec toute ma passion et mon énergie», a ajouté la maman d’une fille de sept ans, Melody Victoria.